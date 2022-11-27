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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локации Херсонщины, куда стоит поехать после победы

27 ноября 2022, 10:42

Путешественник рассказал об удивительных уголках Херсонской области, которые сейчас находятся во временной оккупации.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым-Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина / Пресс-служба

Уже 28 ноября в 17:00, с понедельника по четверг на телеканале ТЕТ будут показывать проект Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, в котором главный путешественник страны отправился экспедицией по Украине, чтобы продемонстрировать туристический потенциал нашей страны и раскрыть ее невероятную красоту. В первом сезоне проекта Комаров показал сказочные уголки Херсонщины, которые, к сожалению, сейчас находятся в оккупации российскими войсками, 24 февраля начали полномасштабное вторжение в нашу страну.

В сезоне Мандруй Україною з Дмитром Комаровим путешественник покажет невероятные места, куда каждый украинец обязательно отправится на отдых после нашей победы. В программе, снятой до полномасштабного вторжения, Комаров погрузился в загадки уникального биосферного заповедника Аскания-Нова, который сейчас находится в оккупации. Асканию-Нову называют одним из семи чудес Украины. Здесь находится более 1200 животных из пяти разных континентов мира.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым-Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - сокровища Аскания-Новы / Пресс-служба

Также зрители вспомнят и настоящую пустыню посреди Херсонщины - Олешковские пески, которые называют настоящей украинской Сахарой, а также отправятся на свидание на остров Джарылгач вместе с семьями создателей Мандруй Україною - Дмитрием Комаровым и Александрой Кучеренко, а также с Александром Дмитриевым, Ириной Спиридоновой и 6-летней дочерью Алисой. Тогда команда проекта показала, как на Джарилгаче можно устроить романтический ужин не хуже, чем на Мальдивах.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым-Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - свидание на острове Джарылгач / Пресс-служба

"Это настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Друзья, нам следует пользоваться тем, что подарила наша родная страна, наша природа, наши уникальные заповедники, моря, пляжи, пески. Это следует беречь и получать удовольствие", - так во время одной из экспедиций прокомментировал Дмитрий Комаров.

Кроме того, путешественник побывал и на Лемурийсом озере, изучал его секреты и узнал, на самом ли деле оно такое целебное, как о нем говорят.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым-Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - целебное Лемурийское озеро / Пресс-служба

Про невероятную Херсонщину, а также другие уголки Украины зрители смогут посмотреть уже с 28 ноября в 17:00 с понедельника по четверг в эфире телеканала ТЕТ.

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих личных страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковщины, Херсонщины и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими неравнодушными украинцами работает и на волонтерском направлении, закупая авто и другие необходимые снаряжения для украинской армии.

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