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Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта и чем они опасны

17 декабря 2021, 14:30
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Телеведущий Мира наизнанку станет сотрудником плантации и узнает, сколько зарабатывают банановые короли Эквадора.

Мир наизнанку. Эквадор - 8 серия / Пресс-служба

В эту субботу, 18 декабря в 18:30 на канале 1+1 выйдет завершающий выпуск первой части сезона Мира наизнанку об Эквадоре. Дмитрий Комаров узнает, сколько зарабатывают "банановые короли" и покажет весь цикл производства экзотического фрукта – от выращивания до экспорта в Украину.

Чтобы узнать всю правду об эквадорских бананах, ведущий познакомится с Эдвардом Вейзом – украинцем, который работает начальником отдела по контролю качества в "банановой республике".

Мир наизнанку. Эквадор - 8 серия / Пресс-служба

Вместе они отправятся на тайную инспекцию плантации, во время которой Дмитрий узнает, как должны выращиваться фрукты, которые принесут пользу украинцам, а не вред.

Кроме того, команда Мира наизнанку побывает на специализированной авиабазе по распылению пестицидов над банановыми плантациями с помощью небольших самолетов. Телеведущий узнает особенности обработки деревьев и выяснит, чем могут быть опасны такие химикаты для здоровья людей и безопасны ли бананы на полках наших магазинов.

"Банан – это самый популярный фрукт, а точнее – самая популярная ягода в мире. 90% бананов на наших продуктовых полках – из Эквадора. Но в новостях все чаще всплывает информация про химикаты, которые используют для их выращивания. Пишут про случаи серьезных отравлений, вызванные пестицидами, среди работников плантаций. Мы увидим, как выращивают и подготавливают для экспорта бананы, которые отправляют в Украину. И разберемся, полезны эквадорские бананы или опасны на самом деле, и можно ли их есть нам с вами", – рассказывает Дмитрий.

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Владельцы банановых плантаций в Эквадоре – настоящие магнаты. Часто они скрывают свои достатки, работают на поле вместе с сотрудниками и выглядят, как обычные рабочие. В новом выпуске Дмитрий Комаров познакомится с владельцем бананового поля Франклином Торресом и узнает, сколько на самом деле зарабатывают "банановые короли" и почему сотрудники плантаций носят белую одежду на "грязной" работе.

Мир наизнанку. Эквадор - 8 серия / Пресс-служба

Урожай с поля Фраклина экспортируется в Украину. Дмитрий Комаров на время станет работником плантации и проследит весь процесс подготовки партии бананов, которая затем отправится прямиком в Одессу, а оттуда – на столы украинцев. Телезрители смогут увидеть, как собирают, обрабатывают, моют, упаковывают фрукты, которыми затем угощают своих детей и едят сами.

Кроме того, в выпуске Дмитрию Комарову удалось попробовать неожиданное блюдо, которое может приготовить каждый украинец и разнообразить свой новогодний стол: борщ с бананами.

Рецепт "бананового борща" и особенности выращивания самого популярного экзотического фрукта смотрите в новом выпуске Мира наизнанку, 18 декабря в 18:30 на 1+1.

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