УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

3 декабря 2021, 11:01
Прослушать новость
Остановить

Горный ковбои, песни под гитару и дикие разъяренные животные - романтика Анд с привкусом опасности - покорится ведущему шоу.

Дмитрий Комаров поднимется в Анды чтобы познакомиться с настоящими эквадорскими ковбоями / Пресс-служба

В субботу, 4 декабря, в 18:30 на 1+1 телезрителей ждет новый выпуск Мира наизнанку об Эквадоре, в котором Дмитрий Комаров побывает на эквадорском родео и увидит самые необычные скачки в Андах на высоте 4000 метров.

Команда проекта покидает джунгли и отправляется в Анды, чтобы узнать, как живут местные ковбои чаграс. Эти люди – лучшие наездники Эквадора и укротители свирепых быков.

Чаграс живут на так называемых "асьендах" или фермах, где разводят крупный рогатый скот. Только животные здесь не простые. Чаграс разводят быков породы "Браво", которые отличаются особой агрессивностью и силой. Поэтому управляться с ними нужно очень осторожно, ведь бык может напасть в любой момент.

Кроме того, животные здесь не живут в стойлах, а находятся на свободном выпасе, пока людям не потребуется снова загнать их с пастбищ в загон. Это и есть самая опасная часть работы чаграс. Ковбои отправляются на родео, где прямо на скаку мастерски загоняют скот при помощи лассо.

"Одичалый на свободном выпасе бык может снести человека вместе с конем. Поэтому чаграс должны работать очень слаженно. Им нужно быть первоклассными наездниками и отлично понимать повадки животных", - рассказал Дмитрий Комаров.

Реклама
Мир наизнанку. Эквадор / Пресс-служба

Дмитрий Комаров побывает на настоящем эквадорском родео вместе с чаграс, узнает, как они живут и зачем на встречу с разъяренным быком берут гитару.

Дальше команда Мира наизнанку отправится на еще одно яркое событие в эквадорских Андах – скачки на ламах. Этот чемпионат смело можно назвать одним из самых необычных скачек мира, ведь наездники здесь – дети.

Мир наизнанку. Эквадор / Пресс-служба

"Раз в году тысячи жителей местный коренных общин индейцев в Андах собираются на легендарные скачки Ламингатас. И хотя участникам всего от 4 до 12 лет, это далеко не безобидный детский утренник. Здесь все по-взрослому. Малыши в азартной борьбе соревнуются за звание лучшего наездника и носятся на ламах со скоростью до 60 км в час. Они запросто могут обогнать автомобиль в городском потоке, при этом у них полное отсутствие защиты – шлемов, наколенников и любой страховки", - поделился Дмитрий.

Мир наизнанку. Эквадор / Пресс-служба

Дмитрий Комаров познакомится с маленькими чемпионами и покажет, как они готовятся к соревнованиям. Кроме того, телеведущий попытается и сам оседлать ламу.

Сможет ли Дмитрий Комаров управиться с ламой и как смелые и невозмутимые ковбои чаграс покоряют огромных быков – смотрите в новом выпуске Мира наизнанку в эту субботу, 4 декабря, в 18:30 на 1+1.

viber
шоу-бизнес Мир наизнанку Дмитрий Комаров проект Мир наизнанку новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео». Другие новости шоу читайте в разделе «Шоу». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийГороскоп на сегодня 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварий Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайГороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случай Гороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дни Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год ТиграКак украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра
11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

Реклама
10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:18

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

Реклама
08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

00:49

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

00:30

"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

00:12

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в бедуВидео

02 декабря, четверг
23:55

Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

Реклама
23:22

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

23:05

Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньгиВидео

22:46

Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

22:27

В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ееВидео

21:59

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

21:55

В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

21:29

В Украине открыли новое месторождение газа

21:26

Завалит снегом: на Украину надвигается буряВидео

21:21

Эксперт рассказал, что будет с телом, если есть киви каждый день

21:16

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять