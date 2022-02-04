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Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров раскроет секреты племени "охотников за головами"

4 февраля 2022, 18:45
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В новом выпуске ведущий научится различать настоящие сушеные головы от подделок и расскажет об ужасающих обычаев эквадорских племен.

Мир наизнанку. Эквадор - 9 серия / instagram.com/komarovmir

В субботу, 5 февраля, в 18:30 на канале 1+1 состоится премьерный выпуск нового сезона лучшего тревел-шоу страны Мир наизнанку.

Зрителей ожидает полное погружение в историю, быт и культуру сразу двух стран - Эквадора и Колумбии.

В новом выпуске Дмитрий Комаров расскажет о настоящих "охотниках за головами" - эквадорских племенах, которые более ста лет собирали свои ужасающие трофеи - высушенные головы и конечности врагов.

О таких экспонатах мечтают музеи во всем мире, а на черных рынках за один такой "сувенир" готовы отдать более ста тысяч долларов.

Современное племя охотников уже давно вышло из джунглей и ведет цивилизованную жизнь, однако по-прежнему ревностно хранит частички своей ужасающей истории.

Мир наизнанку. Эквадор - 9 серия / instagram.com/komarovmir

"В первой серии вы увидите то, на что мы "охотились" по всему миру больше 10 лет – племена "охотников за головами". На фото – их потомки и редчайшая коллекция первобытных трофеев, каждому из которых больше ста лет. На это жутко, и при этом жутко интересно смотреть. О таких экспонатах мечтают сотни музеев на планете. Коллекционеры готовы отдать за голову от 100 000 долларов. Но эти головы не продаются и не экспонируются в музеях. Это достояние целого племени в Эквадоре. Современного племени, которое уже не охотится и не убивает (по крайней мере, так они говорят). Племени, которое уже живет в городе, но хранит свое главное сокровище – головы убитых предками воинов", - с азартом рассказывает Дмитрий Комаров.

Почему эквадорские племена так жестоко обращались со своими врагами, как им удавалось хранить головы и чем настоящие трофеи отличают от подделок, которыми кишат черные рынки смотрите в новом выпуске Мира наизнанку в субботу, 5 февраля, в 18:30 на канале 1+1.

viber
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