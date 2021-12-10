Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров узнает, как живут местные "жрицы любви" и позволит отхлестать себя крапивой

Дмитрий Комаров проходит магический ритуал Лимпия / Пресс-служба

В субботу, 11 декабря, в 18:30 на 1+1 в новом выпуске Мир наизнанку Дмитрий Комаров покажет "секретную" сторону жизни в Эквадоре, которую принято скрывать в других странах. Телеведущий узнает, как живут "работницы любовной сферы", испытает на себе ритуал очищения крапивой, а также побывает на закрытом суде коренных народов, который обычно не разрешают снимать на камеру.

Эквадор – страна безумных нравов. Здесь работницы древнейшей профессии громко заявляют о своих правах и создают профсоюзы, а "любовь за деньги" не считается постыдной. Дело в том, что в этой стране "древнейшая женская профессия" легальна. Но как живут работницы такой сферы на самом деле, как относятся к своей профессии они сами и их супруги, телезрители узнают в новом выпуске программы.

В Эквадоре есть необычный ритуал очищения, который, как верят местные, помогает очистить и душу, и тело – от грехов и негативной энергии. Поэтому к нему эквадорцы прибегают постоянно. Им же очищаются "работницы любви", им наказывают преступников, снимают порчу, а детям он помогает наладить сон. Практикуют его в специальных клиниках народной медицины.

"Такие точки есть по всему городу. На вывеске – фотография с именем целительницы. Обычно такие ритуалы проводят женщины, которые получили свои знания по наследству – от матери к дочери. Прилавок уставлен причудливыми коробками. На полках лежат разнообразные цветы и корни. Такие заведения пользуются огромным спросом", - рассказал Дмитрий.

Во время ритуала, который называется Лимпия, клиента бьют пучком самых разных трав, среди которых обязательно есть жгучая крапива. Эквадорцы верят, что это растение забирает негативную энергию, поэтому считают его священным.

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Мир наизнанку. Эквадор - 7 серия / Пресс-служба

По традиции программы, Дмитрий Комаров испытает обряд Лимпии на себе и позволит избить себя жгучей крапивой. Какой эффект это произведет на ведущего и защищает ли крапива от коронавируса, телезрители узнают в программе.

Интересно, что крапиву в Эквадоре используют не только как "лечение", но и в качестве наказания. Но для этого берут специальный сорт растения – особенно жгучий. Дмитрий Комаров в свою очередь покажет эквадорцам, как используют крапиву в Украине и научит их варить зеленый борщ.

Мир наизнанку. Эквадор - 7 серия / Пресс-служба

Удивительно, но в этой стране до сих пор сохранилась традиция вершить самосуд над преступниками. Для коренных народов Эквадора такое право даже закреплено на законодательном уровне. Во время суда решение принимает вся община, а не только судья. Как происходят такие суды, Дмитрий Комаров тоже покажет в новой программе.

"Такие суды – всегда закрытые мероприятия, на которые журналистов не пускают. Но это не про Мир наизнанку. Нам удалось договориться и получить разрешение, чтобы увидеть суд коренных народов и эксклюзивно показать его зрителям", - поделился телеведущий.

Каким будет приговор суда коренных народов в этот раз и подробности "запретной" стороны жизни в Эквадоре – смотрите в новом выпуске Мира наизнанку, 11 декабря в 18:30 на 1+1.