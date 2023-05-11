Мир наизнанку - Колумбия: Комаров покажет людей, борющихся со злом в самом преступном городе

Дмитрий Комаров расскажет истории тех, кто ежедневно защищает покой в "эпицентре мирового наркотрафика".

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Мир наизнанку Колумбия - в новом выпуске Дмитрий Комаров путешествует по самому опасному городу страны / Пресс-служба

В эту пятницу, 12 мая, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина покажут новый выпуск Мира наизнанку, снятого до полномасштабного вторжения. Дмитрий Комаров продолжит опасную экспедицию по Буэнавентуре - городу, где наибольший уровень преступности и который негласно называют эпицентром мирового наркотрафика.

В этом ужасном месте журналист отыскал людей, которые, рискуя собственной жизнью, помогают другим, и несмотря ни на что верят, что добро всегда побеждает. Своим примером они вдохновляют других бороться и не сдаваться даже в самых сложных условиях.

Жизнь жителей Буэнавентуры напоминает блокбастер: постоянные столкновения между различными группировками, в результате которых жертвами становятся те, кто случайно оказался не в том месте не в то время. Самые горячие конфликты происходят между крупными группировками - они борются за улицы, которые ведут к морю и позволяют отправлять еще больше кокаина.

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Мир наизнанку Колумбия - в новом выпуске Дмитрий Комаров путешествует по самому опасному городу страны / Пресс-служба

Но даже в таких местах есть люди, которые имеют смелость им противостоять и защищать мирное население, помогать другим вместо того, чтобы бороться за собственное обогащение.

Дмитрий Комаров побывает в одном из районов, где расположены каналы, из которых каждую ночь отправляют лодки, наполненные большим количеством наркотиков. Эту опасную экскурсию для команды Мира наизнанку проведет правозащитник Луис Ясмани, посвятивший свою жизнь помощи местным жителям, пострадавшим от столкновений. Его близких также убили на улицах Буэнавентуры, но он не оставил своего дела и не переехал, потому что верит – помогать другим – его предназначению. На таких людей здесь часто совершают покушения. Каждый день Луис рискует погибнуть, но продолжает свое дело, чтобы дать надежду детям на более безопасное будущее.

Мир наизнанку Колумбия - в новом выпуске Дмитрий Комаров путешествует по самому опасному городу страны / Пресс-служба

Дмитрий Комаров пообщается с местными жителями, а также посетит единственный "оазис безопасности" в городе – район, который надежно охраняется и считается безопасным. Его создал Орландо - человек, которому уже не впервые угрожают. Но он также не собирается сдаваться и стремится защитить от группировок небольшой район, где люди могут чувствовать себя защищенными.

Истории простых людей, борющихся со злом там, где казалось бы нет места для добра – в новом выпуске Мира наизнанку в эту пятницу в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.