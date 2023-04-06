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Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

6 апреля 2023, 12:06
Дмитрий Комаров снова насладится страстным духом загадочной Колумбии.
Дмитрий Комаров, Мир наизнанку-Колумбия
Дмитрий Комаров в Колумбии станет участником одних из самых экстремальных гонок мира, а также покажет закулисье корриды / Пресс-служба

В пятницу, 7 апреля в 19:30, на телеканале 1+1 Украина состоится премьера нового выпуска программы Мир наизнанку, снятого до полномасштабного вторжения. На этот раз Дмитрий Комаров в Колумбии станет участником одних из самых экстремальных гонок мира, а также покажет закулисье всемирно известного шоу корриды.

Путешественник посетит город Манисалес. Он расположен высоко в горах рядом с активным вулканом Невадо-дель-Руис, который может уничтожить город в любой момент. Однако Манисалес известен не разрушительными извержениями, а колоритным фестивалем, который проходит уже 65 лет подряд. Для посетителей этот праздник запоминается корридой, гонками на тарантасах, яркими шоу и конкурсами.

Дмитрию Комарову представилась возможность стать не только гостем фестиваля, но и принять участие в гонках на тарантасах, которые считаются одними из самых экстремальных и опасных в мире. Их также называют "гонками гравитации", потому что тарантасы катятся по горным дорогам города просто под действием силы тяжести и толчков товарища по команде. Главное условие-чтобы в транспорте не было никаких моторов. Разогнаться такая тележка может до 100 км/ч.

видео дня

Путешественник на своем опыте убедится в рискованности гонок: участие Дмитрия Комарова в соревнованиях на тарантасах закончится вызовом скорой. Что произошло, смотрите уже завтра в 19:30.

Дмитро Комаров, Світ навиворіт – Колумбія
Дмитрий Комаров в Колумбии станет участником одних из самых экстремальных гонок мира, а также покажет закулисье корриды / Пресс-служба

В продолжении колумбийской экспедиции команда Мира наизнанку откроет закулисье традиционной корриды, которая постепенно уходит в прошлое.

"Коррида - это очень спорный вопрос в наше время. Многие люди выступают против корриды, потому что это жестокое обращение с животными. Это развлечение, основанное на том, что люди наблюдают за смертью. Мир наизнанку всегда показывает правду, поэтому мы откроем обратную сторону этого действа и покажем его закулисье", - рассказывает Дмитрий Комаров.

В Колумбии коррида пользуется большой популярностью. Тореадоров здесь показывают на ТВ, их знают и уважают. Но каждый год все больше стран запрещают корриду. Несмотря на это, в колумбийском городе Манисалесе бои с быками все еще разрешены. Ведущий покажет зрителям выступления самых известных матадоров мира и станет свидетелем редкого ритуала во время корриды.

Чем закончатся гонки Дмитрия Комарова на тарантасах и как бык может спастись на корриде, смотрите 7 апреля на телеканале 1+1 Украина в 19:30.

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции.

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