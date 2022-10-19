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Мир наизнанку на ТЕТ: пакистанский шаман предсказал войну и пандемию еще два года назад

19 октября 2022, 17:43

Путешествие Дмитрия Комарова в Пакистан стало пророческим. Через два года в Украину пришла парализующая мир война.

Мир наизнанку-Пакистан
Мир наизнанку - Дмитрий Комаров в Пакистане услышал пророчество о войне / instagram.com/komarovmir

С понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ зрителей ожидают приключения Дмитрия Комарова в самом популярном тревел-проекте страны Мир Наизнанку.

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины показ проекта стал на паузу, однако программа вернулась и теперь зрители могут снова увидеть любимые выпуски Мира наизнанку.

За 13 сезонов шоу Мира наизнанку Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. Сейчас зрители наблюдают за приключениями главного путешественника страны в Пакистане. В свое время там он отправился в место силы пакистанцев – туда, где шаманы общаются с духами.

Мир наизнанку-Пакистан
Мир наизнанку - Дмитрий Комаров в Пакистане услышал пророчество о войне / instagram.com/komarovmir

Мир наизнанку попытался узнать у шаманов хунзи, которых считают сильнейшими в Пакистане, судьбу человечества, когда мир окончательно забудет про коронавирус, будет ли меньше воин и какое будущее ждет украинцев.

После двухчасового ритуала на вопрос, станет ли на свете меньше воин, шаман ответил: "Нет, их меньше не станет. Потому что люди стали как кошки с собаками. У каждого есть враги".

Тогда всех волновал вопрос окончания пандемии коронавируса, которая полностью поставила на "стоп" весь мир. Шаман добавил, что коронавирус обязательно завершится, однако когда это будет – пока неизвестно.

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами украинской земле. Также телеведущий на своих личных страницах в соцсетях публикует видео на фото освобожденных городов Харьковщины и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими неравнодушными украинцами работает и на волонтерском направлении, закупая авто и другое необходимое снаряжение для украинской армии.

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