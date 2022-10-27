Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрики

Руслан Сеничкин в рубрике Правила Сніданку на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа телезрителей Сніданку з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает быть точкой опоры украинцев в любых обстоятельствах, рассказывать оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Отвечая на запрос зрителей, команда проекта запустила новые осенние рубрики для ценителей кулинарии, трав и истории.

Отныне в эфире Сніданку з 1+1 несколько раз в неделю выходит рубрика "Чоловіча кухня", в которой ведущие проекта Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, Юрий Горбунов, Тимур Мирошниченко и Константин Грубич вместе готовят и рассказывают секреты вкусных блюд, приготовление которых не занимает много времени.

Приготовление вкусных блюд происходит как в командной работе, так и в формате кулинарных батлов. Ведущие вместе изучают и раскрывают секреты кулинарных рецептов, присланных зрителями, и дают собственные советы, как вкуснее приготовить кушанье. В эфире они уже практиковали приготовление соуса из клюквы, завиванцев с различными начинками и драников, которые готовят на малой родине Юрия Горбунова.

Кроме того, в Сніданок з 1+1 возвращается одна из самых любимых рубрик телезрителей – "Правила Сніданку", в которой Руслан Сеничкин уже 11 лет на уютной кухне проекта готовит блюда разных стран мира.

"За 11 лет работы я приготовил около 5 тысяч блюд. Мы максимально держим связь с нашими зрителями и хотим их все время поражать. В ближайшее время будем удивлять новой линейкой блюд ценителей мяса. Украинцы любят готовить и хорошо поесть. И каждая украинская семья имеет свои коронные блюда. Они нам рассказывают, а мы делимся ими с другими украинцами", - поделился Руслан Сеничкин.

В эфире утреннего проекта вышла новая рубрика "Травы". Это сериал с настоящим мастером травосушения, травником в четвертом поколении - Вадимом Жигуном. Для зрителей Сніданку з 1+1 он покажет все секреты сбора, обработки и правильного использования трав.

Зрителей ждут и новые серии уроков украинского языка с самым известным учителем Украины - Александром Авраменко. В этом сезоне он откроет зрителям разноцветную украинскую лексику, которую пытались стереть из народной памяти. Мастер украинского языка расскажет о правилах употребления и значение самобытных украинских слов и фразеологизмов, а украинцы еще раз убедятся, насколько речь каждого из нас может быть красивой.

Также в Сніданку з 1+1 продолжат показ одной из востребованных рубрик телезрителей - "Уроки истории" от историка Александра Алферова. В ней рассказывают о становлении Украины и мира от старых времен к современности, раскрывают тайны мировых диктаторов, исторические договоренности и различные интересные факты, которые скрывались веками.

Вскоре зрителей ждет и рубрика по оказанию первой домедицинской помощи. Журналистка Сніданку з 1+1 Наталья Щука вместе с медиками контрольно-спасательной группы "Північ" расскажут и покажут, как спасти человека в условиях военных действий, как наложить турникет, перевязать рану и перетащить человека в более безопасное место. Это те базовые знания, которые могут сегодня спасти тысячи украинцев.

Кроме того, в эфире запланирована и рубрика о консервации, закрутках и настоящих изобретениях заготовительного процесса от эксперта по быстрой и вкусной еде Дарьи Дорошкевич. Она организует и посвящает консервации целые онлайн-марафоны и битвы рецептов в сети и расскажет зрителям Сніданку з 1+1 все интересности про вкусные рассолы и маринады.

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.