На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

Евгений Кошевой пообещал "соленые" шутки и много чувствительных моментов, от которых слезы навернутся на глаза.

Благотворительные концерты "Вечернего Квартала" - анонс / Пресс-служба

11 марта и 18 марта в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новых благотворительных концертов "Вечернего Квартала". Актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" подготовили юмористические миниатюры и музыкальные номера на актуальные темы, чтобы поддержать украинцев и еще раз подчеркнуть - никогда никому не удастся сломать украинцев.

"Будет жесткий юмор, без крепкого слова не обойдется",- обещает художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

На этот раз зрители увидят юмористическую миниатюру, как Олаф Шольц, которого сыграл Валентин Михиенко, оказался в одном из продуктовых магазинов Киевской области. Продавщицы, роли которых исполнили Анастасия Евтушенко и Ольга Жуковцова, встретив такого гостя, не растерялись и решили за всех украинцев поговорить с немецкими канцлером. Что из этого вышло, можно увидеть в новом концерте "Вечернего Квартала".

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А также зрителей ждет трогательный номер, в котором маленькая девочка Даша из Харькова читает стихотворение для своего папы-защитника. Александр Пикалов познакомился с ней в Харьковском санатории для реабилитации украинских военных, куда актер Студии "Квартал 95" вместе с певцом Дмитрием Шуровым и автором песен Андреем Голованом приехали с выступлением, чтобы поддержать наших защитников. Стихотворение в исполнении Даши растрогало Александра и он пригласил девочку выступить на сцене "Вечернего Квартала".

Даша из Харькова читает стихотворение к своему папе на благотворительном концерте "Вечернего Квартала" / Пресс-служба

Кроме того, актрисы "Женского Квартала" исполнили песню-посвящение всем детям, которые ждут своих родителей с войны. На сцену вместе с артистками вышли дочери Юрия Ткача – Елизавета, и Евгения Кошевого - Серафима. Марта Адамчук и Вера Кекелия во время исполнения песни растрогались и не сдержали слез.

Благотворительные концерты "Вечернего Квартала" - анонс / Пресс-служба

Также среди музыкальных номеров зрители увидят выступления хитмейкера MONATIK, выпускницы "Голосу країни" Kola в дуэте с MamaRika, а также - Златы Огневич, ROXOLANA, FIINKA, CHEEV, группы PROBASS HARDI.

"Хотим показать, что Украина несокрушима, не сдается и никогда не сдастся. Юмор - наше оружие и мы стараемся этим оружием делиться со всеми украинцами", - рассказал Евгений Кошевой о новых выпусках "Вечернего Квартала".

На съемках благотворительного концерта "Вечернего Квартала" присутствовали защитники и защитницы Украины, врачи и волонтеры.

MONATIK на благотворительном концерте "Вечернего Квартала" / Пресс-служба

С 24 февраля актеры Студии "Квартал 95" дали уже более 200 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев, организуя концерты в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.

Смотрите новый благотворительный концерт "Вечернего Квартала" на телеканале "1+1 Украина" 11 марта в 19:30.