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Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России

Яна Ставская
12 декабря 2023, 18:59
Например, артистка Анна Асти уехала в Россию уже после начала полномасштабного вторжения.
Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России
Звезды предали Украину в самое тяжелое время / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Некоторые украинские звезды, выехавшие из Украины в Россию и не комментирующие захватническую войну, заменили в эфирах опальных российских знаменитостей, вынужденных покинуть Родину после того, как поддержали в агрессии Путина Украину. СМИ узнали, как сегодня живут предавшие Украину звезды в РФ.

Жанна Бадоева

Ведущая родилась в Литве, с семьей переехала в Киев. Именно в Украине она начала карьеру и стала известной - после шоу "Орел и Решка". Звезда живет в Москве, но никак не комментирует события вокруг Украины и РФ. В настоящее время Бадоева не вылазит из эфиров на росТБ и заменила Максима Галкина в шоу "Лучше всех".

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"Я работаю в развлекательном слоте. Я в принципе развлекаю людей со всего мира", - отвечала Бадоева на вопрос, интересуется ли ее деятельностью в России Украина.

24 февраля Бадоева опубликовала в Instagram пост с поддержкой Украины, но уже вскоре его удалила. Позже добавила, что беспокоится за родственников.

Регина Тодоренко

Другая звезда "Орла и решки" одесситка Регина Тодоренко тоже проживает в России и участвует в проектах путинского НТВ. Телеведущая жаловалась, что не может высказать своей позиции по войне, чтобы не ссориться с мужем-россиянином Владом Топаловым.

Ани Лорак

Еще одна украинка, которая живет в России. Звезда постоянно подчеркивала, что ее творчество "вне политики", что для Украины во время войны является неприемлемой позицией, подчеркивают журналисты. Хотя еще в 2008 году она представляла Украину на Евровидении.

В начале полномасштабного вторжения Лорак заикнулась о войне, но после того, как концерты певицы начали отменять по всей России, дала большое интервью.

"Сперва тебя всю трясет. Но потом ты понимаешь, что тебе надо жить... Ты кто? Ты артист, да. Надо собираться, потому что на тебя все смотрят и ты - источник силы", - говорила тогда Лорак.

Анна Асти (Дзюба)

Певица одна из немногих, кто выехал в Россию уже после начала полномасштабного вторжения. Журналисты подчеркивают, что звезде даже пришлось какое-то время сидеть в бомбоубежище, но на решение подзаработать в Москве это не повлияло. О войне она не говорит.

Лолита

Лолита Милявская также родилась в Украине и здесь же начинала свою карьеру. Несмотря на то, что сама певица уже давно лишилась украинского гражданства, в Киеве жила ее мать и дочь, которых она эвакуировала после 24 февраля.

Таисия Повалий

Звезда не только не молчит, но и поддерживает войну против Украины. Она прямо восхищается Путиным. На последнем "Голубом огоньке" предательница пела на украинском, что в Украине назвали особым цинизмом. Тогда в новогоднюю ночь в стране также была воздушная тревога.

Пока одни звезды зарабатывают в России, другие отдают жизнь за Украину. 11 декабря украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

Андрей Павленко ушел на фронт в первые дни полномасштабной войны. Он был добровольцем и служил в ВСУ. Имел одно ранение, был трижды контужен.

В этом месяце после тяжелого ранения на фронте также скончался герой фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актер Василий Кухарский.

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