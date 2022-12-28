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Острый юмор от Вечернего Квартала и объединения семей в Сніданку с 1+1: новогодний анонс на 1+1

28 декабря 2022, 19:46
В канун Нового года 1+1 Украина будет поднимать праздничный дух украинцев вопреки неадекватному соседу.
Новогодний Вечерний Квартал
Новогодний Вечерний Квартал / Пресс-служба

Традиционно украинцы встречают зимние праздники в компании 1+1. В этом году, начиная с 24 декабря, зрители имеют возможность увидеть свои любимые проекты и ведущих на телеканале 1+1 Украина, который стал доступным к просмотру на всех ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, MEGOGO, SWEET TV и другие), в сети оператора спутникового вещания VIASAT и во всех кабельных сетях и Т2.

Традиционно начнет утро последнего дня 2022 года Сніданок з 1+1 - проект, который стал точкой опоры для миллионов украинцев и во время полномасштабного вторжения не прекращал производство. Специальный новогодний эфир Сніданку з 1+1 продлится в эфире "1+1 Украина" три часа - с 8:00 до 11:00.

"Где бы вы ни были, сколько бы километров нас ни разделяли - мы будем с вами", - отмечают создатели. Сніданок з 1+1 подготовил для украинцев специальный эфир, посвященный связи с родными – ценности, которая стала ключевой для каждого украинца в этом году. Зрителям покажут невероятные истории поиска близких, объединения семей и героических подвигов украинцев.

Звездные гости эфира Вера Кекелия, группа KOZAK system пожалуют в гости в студию Сніданку з 1+1 со своими музыкальными номерами. А известный известный композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара будет сопровождать весь эфир музыкально.

Специальными приглашенными гостями станут Алексей Арестович, Виталий Ким и героическая Тайра. В праздничном эфире будут готовить и новогоднее блюдо под руководством Руслана Сеничкина.

В конце эфира ведущие пригласят зрителей загадать одно единственное желание, которое объединяет украинцев в этот праздничный день.

Острый юмор от Вечернего Квартала и объединения семей в Сніданку с 1+1: новогодний анонс на 1+1
Новогодний Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Вечерний квартал

31 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится праздничная премьера: выпуск новогоднего Вечернего Квартала.

На сцену выйдут актеры Вечернего Квартала и актрисы Женского Квартала в формате единого концерта. Зрителей ожидает злободневный юмор о войне и реалии нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, которые сейчас сопровождают нашу жизнь. Зрителей ожидают музыкальные выступления ROXOLANA, Артема Пивоварова, группы Антитела.

Как обычно, актеры Вечернего квартала будут перевоплощаться в героев нашего времени. Последние полгода все цитируют прогнозы и предсказания главы украинской разведки Кирилла Буданова. Но Новый год - это такой праздник, когда даже Буданов становится обычным мужем и папой, и переодевается дома в Святого Николая, чтобы поздравить своего сына с праздниками. Удастся ли главе разведки, в которого перевоплотится Юрий Великий, удивить своего сына – смотрите уже в новогоднюю ночь.

Также приглашенным актером Новогоднего Вечернего Квартала станет Народный артист Украины Станислав Боклан. В своем монологе он предложит украинцам пофантазировать и представить, каким прекрасным может быть мир без агрессора. Также не обойдется и без военно-любовных номеров, которые покажут в исполнении Татьяны Песик и Валентина Михиенко.

Несмотря на все события, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломать. Ведь смеемся - значит побеждаем!

Новогодний Вечерний Квартал
Новогодний Вечерний Квартал / Пресс-служба

ТСН

31 декабря в 18:00 ТСН начнет свое вещание в Национальном марафоне "Єдині новини". Украинцев ждет специальный новогодний выпуск новостей, который в прямом эфире пройдет из двух студий. Выездная студия традиционно будет вещать из сердца столицы - Софийской площади. Будет работать в прямом эфире и студия ТСН, куда пожалуют гости. Будут работать в новогоднюю ночь все ведущие ТСН - Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская. Гостями выпуска станут украинцы, которые стали героями 2022 года, а также украинские артисты, которые поделятся своими мыслями накануне 2023 года и исполнят хиты. Звездными гостями студии станут Святослав Вакарчук, Тина Кароль, группа Антитела и другие.

ТСН-новогодний выпуск новостей
ТСН - новогодний выпуск новостей / Пресс-служба

Смотрите 31 декабря любимые проекты в эфире телеканала "1+1 Украина" и ТСН в эфире национального марафона"Єдині новини".

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