Премьера шоу Голос країни-12: первый послевоенный выпуск

Голос країни-12: дайджест / instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня, впервые после начала полномасштабной войны в Украине, на телевидение вернулся масштабный вокальный проект - Голос країни. Из-за вражеского вторжения в эфир успели выйти лишь 5 эпизодов "слепых прослушиваний" 12-го сезона.

Но уже более семи месяцев голос нашей страны не смолкает ни на секунду. Поэтому шоу возвращается. Шоу должно продолжаться. Создатели Голоса уже подготовили для любимых зрителей много ярких и интересных открытий. Однако, прежде чем приступить к поиску настоящего голоса нашей страны, Голос країни подготовил дайджест того, как прошли первые пять выпусков.

Первый послевоенный эфир напомнил зрителям, кто уже прошел в команды звездных тренеров, а также где находятся, и чем занимаются участники проекта во время войны.

Голос країни-12: 1 выпуск

По итогам первого выпуска "слепых прослушиваний" звездные тренеры отобрали для дальнейшей борьбы 10 участников:

Евгений Бичасный - команда Нади Дорофеевой

Елена Чукаленко - команда Оли Поляковой

Михаил Николаенко - команда Второго шанса

Алие Хаджабадинова - команда Святослава Вакарчука

Ярослав Гавянец - команда Второго шанса

Иннеса Грицаенко - команда Нади Дорофеевой

Дмитрий Ротькин - команда Нади Дорофеевой

Павел Нажига - команда Потапа

GG ГуляйГород - команда Второго шанса

Анна Киндзерская - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 2 выпуск

По результатам захватывающей борьбы между участниками в следующий раунд вместе со своими звездными тренерами прошли следующие артисты:

Александр Свириденко - команда Нади Дорофеевой

Марта Липчей - команда Оли Поляковой

Роман Мелиш - команда Святослава Вакарчука

Валентин Скрипник - команда Нади Дорофеевой

Группа Modoom - команда Второго шанса

Мария Сур - команда Нади Дорофеевой

Gera Gerc - команда Потапа

Юлия Войтко - команда Оли Поляковой

Максим Бородин - команда Святослава Вакарчука

Елизавета Овраменко - команда Второго шанса

Дуэт 2Tone - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 3 выпуск

Новый выпуск принес командам звездных тренеров целых 13 талантливых вокалистов, готовых побороться за звание Голоса страны:

Василий Палюх - команда Потапа

Наталья Миколаенко - команда Нади Дорофеевой

Екатерина Билоус - команда Второго шанса

Марьян Романчук - команда Святослава Вакарчука

Жубан Эрназар - команда Потапа

Алиса Финашкина - команда Второго шанса

Клим - команда Оли Поляковой

Александр Коржов - команда Святослава Вакарчука

Ярослав Кайда - команда Потапа

Ольга и Анна Войцеховские - команда Оли Поляковой

Группа Spiv Brativ - команда Второго шанса

Лия Меладзе - команда Нади Дорофеевой

Михаил Царь - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 4 выпуск

Еще 10 уникальных голосов и бешенных энергетик присоединилось в проекту Голос страны в 4 выпуске:

Владимир Порубайло - команда Нади Дорофеевой

Алучана Феджи - команда Второго Шанса

Дмитрий Цимбал - команда Святослава Вакарчука

Алина Лаврова - команда Потапа

Диана Матвийчук - команда Потапа

Глеб Пархоменко - команда Нади Дорофеевой

Павел Тютюнник - команда Святослава Вакарчука

Юлия Штоля - команда Потапа

Александр Десятников - команда Потапа

Димаш Даулетов - команда Оли Поляковой

Голос країни-12: 5 выпуск

Последний выпуск перед началом полномасштабной войны подарил зрителям наслаждение наблюдать за выступлением таких талантливых артистов:

Александр Олещук - команда Нади Дорофеевой

Группа Guli Guli - команда Потапа

Дарья Забелина - команда Святослава Вакарчука

Нарек Амирян - команда Нади Дорофеевой

Михаил Герасимчук - команда Потапа

Виктория Литвинчук - команда Оли Поляковой

Андрей Григорский - команда Второго Шанса

Карина Столаба - команда Потапа

Валерия Бутурлина - команда Оли Поляковой

Вероника Слюзалек - команда Потапа

Екатерина Офлиян - команда Второго шанса

Впереди - продолжение "слепых прослушиваний", вокальные нокауты и еще множество любопытных сюрпризов, которые подарит зрителям Голос країни - сильный, несломленный, певучий, как душа каждого украинца.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни-12 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".