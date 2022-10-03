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Премьера шоу Голос країни-12: первый послевоенный выпуск

3 октября 2022, 02:44

Звездные тренеры, ведущие и участники шоу провели дайджест - итоги первых выпусков 12 сезона, прерванного войной.

Голос країни-12: дайджест
Голос країни-12: дайджест / instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня, впервые после начала полномасштабной войны в Украине, на телевидение вернулся масштабный вокальный проект - Голос країни. Из-за вражеского вторжения в эфир успели выйти лишь 5 эпизодов "слепых прослушиваний" 12-го сезона.

Но уже более семи месяцев голос нашей страны не смолкает ни на секунду. Поэтому шоу возвращается. Шоу должно продолжаться. Создатели Голоса уже подготовили для любимых зрителей много ярких и интересных открытий. Однако, прежде чем приступить к поиску настоящего голоса нашей страны, Голос країни подготовил дайджест того, как прошли первые пять выпусков.

Первый послевоенный эфир напомнил зрителям, кто уже прошел в команды звездных тренеров, а также где находятся, и чем занимаются участники проекта во время войны.

Голос країни-12: 1 выпуск

По итогам первого выпуска "слепых прослушиваний" звездные тренеры отобрали для дальнейшей борьбы 10 участников:

  • Евгений Бичасный - команда Нади Дорофеевой
  • Елена Чукаленко - команда Оли Поляковой
  • Михаил Николаенко - команда Второго шанса
  • Алие Хаджабадинова - команда Святослава Вакарчука
  • Ярослав Гавянец - команда Второго шанса
  • Иннеса Грицаенко - команда Нади Дорофеевой
  • Дмитрий Ротькин - команда Нади Дорофеевой
  • Павел Нажига - команда Потапа
  • GG ГуляйГород - команда Второго шанса
  • Анна Киндзерская - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 2 выпуск

По результатам захватывающей борьбы между участниками в следующий раунд вместе со своими звездными тренерами прошли следующие артисты:

  • Александр Свириденко - команда Нади Дорофеевой
  • Марта Липчей - команда Оли Поляковой
  • Роман Мелиш - команда Святослава Вакарчука
  • Валентин Скрипник - команда Нади Дорофеевой
  • Группа Modoom - команда Второго шанса
  • Мария Сур - команда Нади Дорофеевой
  • Gera Gerc - команда Потапа
  • Юлия Войтко - команда Оли Поляковой
  • Максим Бородин - команда Святослава Вакарчука
  • Елизавета Овраменко - команда Второго шанса
  • Дуэт 2Tone - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 3 выпуск

Новый выпуск принес командам звездных тренеров целых 13 талантливых вокалистов, готовых побороться за звание Голоса страны:

  • Василий Палюх - команда Потапа
  • Наталья Миколаенко - команда Нади Дорофеевой
  • Екатерина Билоус - команда Второго шанса
  • Марьян Романчук - команда Святослава Вакарчука
  • Жубан Эрназар - команда Потапа
  • Алиса Финашкина - команда Второго шанса
  • Клим - команда Оли Поляковой
  • Александр Коржов - команда Святослава Вакарчука
  • Ярослав Кайда - команда Потапа
  • Ольга и Анна Войцеховские - команда Оли Поляковой
  • Группа Spiv Brativ - команда Второго шанса
  • Лия Меладзе - команда Нади Дорофеевой
  • Михаил Царь - команда Святослава Вакарчука

Голос країни-12: 4 выпуск

Еще 10 уникальных голосов и бешенных энергетик присоединилось в проекту Голос страны в 4 выпуске:

  • Владимир Порубайло - команда Нади Дорофеевой
  • Алучана Феджи - команда Второго Шанса
  • Дмитрий Цимбал - команда Святослава Вакарчука
  • Алина Лаврова - команда Потапа
  • Диана Матвийчук - команда Потапа
  • Глеб Пархоменко - команда Нади Дорофеевой
  • Павел Тютюнник - команда Святослава Вакарчука
  • Юлия Штоля - команда Потапа
  • Александр Десятников - команда Потапа
  • Димаш Даулетов - команда Оли Поляковой

Голос країни-12: 5 выпуск

Последний выпуск перед началом полномасштабной войны подарил зрителям наслаждение наблюдать за выступлением таких талантливых артистов:

  • Александр Олещук - команда Нади Дорофеевой
  • Группа Guli Guli - команда Потапа
  • Дарья Забелина - команда Святослава Вакарчука
  • Нарек Амирян - команда Нади Дорофеевой
  • Михаил Герасимчук - команда Потапа
  • Виктория Литвинчук - команда Оли Поляковой
  • Андрей Григорский - команда Второго Шанса
  • Карина Столаба - команда Потапа
  • Валерия Бутурлина - команда Оли Поляковой
  • Вероника Слюзалек - команда Потапа
  • Екатерина Офлиян - команда Второго шанса

Впереди - продолжение "слепых прослушиваний", вокальные нокауты и еще множество любопытных сюрпризов, которые подарит зрителям Голос країни - сильный, несломленный, певучий, как душа каждого украинца.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни-12 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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