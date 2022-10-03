Премьера шоу Голос країни-12: первый послевоенный выпуск

Звездные тренеры, ведущие и участники шоу провели дайджест - итоги первых выпусков 12 сезона, прерванного войной.
Сегодня, впервые после начала полномасштабной войны в Украине, на телевидение вернулся масштабный вокальный проект - Голос країни. Из-за вражеского вторжения в эфир успели выйти лишь 5 эпизодов "слепых прослушиваний" 12-го сезона.
Но уже более семи месяцев голос нашей страны не смолкает ни на секунду. Поэтому шоу возвращается. Шоу должно продолжаться. Создатели Голоса уже подготовили для любимых зрителей много ярких и интересных открытий. Однако, прежде чем приступить к поиску настоящего голоса нашей страны, Голос країни подготовил дайджест того, как прошли первые пять выпусков.
Первый послевоенный эфир напомнил зрителям, кто уже прошел в команды звездных тренеров, а также где находятся, и чем занимаются участники проекта во время войны.
Голос країни-12: 1 выпуск
По итогам первого выпуска "слепых прослушиваний" звездные тренеры отобрали для дальнейшей борьбы 10 участников:
- Евгений Бичасный - команда Нади Дорофеевой
- Елена Чукаленко - команда Оли Поляковой
- Михаил Николаенко - команда Второго шанса
- Алие Хаджабадинова - команда Святослава Вакарчука
- Ярослав Гавянец - команда Второго шанса
- Иннеса Грицаенко - команда Нади Дорофеевой
- Дмитрий Ротькин - команда Нади Дорофеевой
- Павел Нажига - команда Потапа
- GG ГуляйГород - команда Второго шанса
- Анна Киндзерская - команда Святослава Вакарчука
Голос країни-12: 2 выпуск
По результатам захватывающей борьбы между участниками в следующий раунд вместе со своими звездными тренерами прошли следующие артисты:
- Александр Свириденко - команда Нади Дорофеевой
- Марта Липчей - команда Оли Поляковой
- Роман Мелиш - команда Святослава Вакарчука
- Валентин Скрипник - команда Нади Дорофеевой
- Группа Modoom - команда Второго шанса
- Мария Сур - команда Нади Дорофеевой
- Gera Gerc - команда Потапа
- Юлия Войтко - команда Оли Поляковой
- Максим Бородин - команда Святослава Вакарчука
- Елизавета Овраменко - команда Второго шанса
- Дуэт 2Tone - команда Святослава Вакарчука
Голос країни-12: 3 выпуск
Новый выпуск принес командам звездных тренеров целых 13 талантливых вокалистов, готовых побороться за звание Голоса страны:
- Василий Палюх - команда Потапа
- Наталья Миколаенко - команда Нади Дорофеевой
- Екатерина Билоус - команда Второго шанса
- Марьян Романчук - команда Святослава Вакарчука
- Жубан Эрназар - команда Потапа
- Алиса Финашкина - команда Второго шанса
- Клим - команда Оли Поляковой
- Александр Коржов - команда Святослава Вакарчука
- Ярослав Кайда - команда Потапа
- Ольга и Анна Войцеховские - команда Оли Поляковой
- Группа Spiv Brativ - команда Второго шанса
- Лия Меладзе - команда Нади Дорофеевой
- Михаил Царь - команда Святослава Вакарчука
Голос країни-12: 4 выпуск
Еще 10 уникальных голосов и бешенных энергетик присоединилось в проекту Голос страны в 4 выпуске:
- Владимир Порубайло - команда Нади Дорофеевой
- Алучана Феджи - команда Второго Шанса
- Дмитрий Цимбал - команда Святослава Вакарчука
- Алина Лаврова - команда Потапа
- Диана Матвийчук - команда Потапа
- Глеб Пархоменко - команда Нади Дорофеевой
- Павел Тютюнник - команда Святослава Вакарчука
- Юлия Штоля - команда Потапа
- Александр Десятников - команда Потапа
- Димаш Даулетов - команда Оли Поляковой
Голос країни-12: 5 выпуск
Последний выпуск перед началом полномасштабной войны подарил зрителям наслаждение наблюдать за выступлением таких талантливых артистов:
- Александр Олещук - команда Нади Дорофеевой
- Группа Guli Guli - команда Потапа
- Дарья Забелина - команда Святослава Вакарчука
- Нарек Амирян - команда Нади Дорофеевой
- Михаил Герасимчук - команда Потапа
- Виктория Литвинчук - команда Оли Поляковой
- Андрей Григорский - команда Второго Шанса
- Карина Столаба - команда Потапа
- Валерия Бутурлина - команда Оли Поляковой
- Вероника Слюзалек - команда Потапа
- Екатерина Офлиян - команда Второго шанса
Впереди - продолжение "слепых прослушиваний", вокальные нокауты и еще множество любопытных сюрпризов, которые подарит зрителям Голос країни - сильный, несломленный, певучий, как душа каждого украинца.
Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.
Смотрите Голос країни-12 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".