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Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

4 декабря 2021, 08:30
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Телеведущий проверит на себе давние мольфарские ритуалы, а также узнает прогнозы личной жизни и дальнейшей политической ситуации в Украине.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - мистические Карпаты / Пресс-служба

5 декабря зрители 1+1 увидят новый выпуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, в котором телеведущий покажет мистическую сторону Карпат. Он побывает в гостях у последних украинских мольфаров и проверит их способности.

"По легенде, мольфары – это посредники между нашим и потусторонним миром. Говорят, что действительно сильные мольфары могут покорять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, понимать то, что неподвласно обычным людям", – рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий выяснит, почему именно в Карпатских горах рождаются сильные прорицатели и мольфары, и что нужно сделать, чтобы стать их последователем. Разобраться в этом ему поможет одна из последних украинских мольфарок – Мария. У нее в гостях Дмитрий попробует необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной и узнает секрет спасительного оберега, который сможет сделать каждый зритель.

Телеведущий испытает на себе один из методов гадания с помощью воска и узнает, сколько детей и счастливых лет жизни ему приготовила судьба. Он также спросил Марию о будущем родной страны: как закончится каденция действующего президента Владимира Зеленского, и в каком году Украина станет процветающим государством.

Команда проекта посетила дом еще одной местной мольфарки - Калины, которая, как верят местные жители, имеет редкий дар исцеления. Специально для главного путешественника страны Калина проведет ритуал лечения старой травмы с помощью "пакля" – льняного волокна, и в буквальном смысле разведет огонь на колене телеведущего. Какие последствия будет иметь этот обряд, зрители смогут увидеть совсем скоро.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - мистические Карпаты / Пресс-служба

Путешествие Дмитрия Верховиной и местными окраинами продолжится встречей с Иваном, родным внуком сильнейшего и известнейшего мольфара Украины – легендарного Михаила Нечая. Мужчина впервые эксклюзивно для 1+1 расскажет телезрителям о таинственной смерти своего дедушки и каким был в жизни великий "белый" маг. Михаил Нечай был известен на всю страну. В 1989 году он даже получил официальное приглашение на фестиваль Червона рута, чтобы разгонять облака. Люди приходили в его дом и ждали в палатках по несколько дней, чтобы пообщаться с ним. Но в 2011 году один из таких гостей убил Михаила Нечая ножом.

Дмитрию Комарову удалось лично встретиться с "белым" магом при его жизни.

"Я был невероятно поражен новостью о его смерти, это было больно. До знакомства с ним я вообще не верил в существование мольфаров, не понимал этого. Он был невероятно светлым, человечным. В его дом приходили за советом самые известные люди Украины, и он никому не отказал. А в результате это обернулось трагедией", – прокомментировал телеведущий.

Предсказал ли Михаил Нечай собственную смерть и что ждет Украину в ближайшем будущем – смотрите в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже 5 декабря в 17:30 на 1+1.

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