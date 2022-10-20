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Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12

20 октября 2022, 15:06

Первый выпуск "Вокальных боев" заставит звездных тренеров умолять уйти со студии, только чтобы не делать сложный выбор.

Голос країни-12 - Оля Полякова на
Голос країни-12 - Оля Полякова на "Вокальных боях" / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ восьмого эпизода самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в воскресенье телезрители увидят новый этап проекта Голос країни под названием "Вокальные бои". По правилам каждый наставник один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей же команды, если его не украдет другой тренер.

Участник находится в команде своего тренера до тех пор, пока тренер не украдет другого вокалиста, а вот тренеры команды Второго шанса имеют право взять к себе в команду только двух участников, которых не украдут тренеры.

Воскресным вечером на сцену выйдут дуэты, которые были сформированы тренерами проекта. Так на сцене появится вокалист военного оркестра, который сейчас защищает нашу Украину и находится в рядах ВСУ Александр Свириденко. Его оппонентом станет Евгений Бичасный.

"Я военный музыкант, но основной мой долг - защищать нашу страну. С первого дня войны я и мой коллектив выполняли боевые задачи на востоке Украины. Впоследствии высшее командование приняло решение применить наше подразделение по штатному назначению, так как за 4 месяца войны уровень напряжения в горячих точках просто зашкаливал, а музыка - это лекарство для души. За это время мы дали более 50 концертов для раненых в госпиталях. С каждой нотой, тактом и песней мы даем надежду на то, что скоро победим и уверяю вас, мы не отдадим ни клочка нашей родной, святой земли оккупантам. Слава нашим воинам и украинскому народу. Слава Украине", - говорит Александр Свириденко. Артисты споют песню "Superstition" известного американского соул-певца Stevie Wonder. Кто из участников пройдет в следующий этап шоу, станет известно уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12
"Вокальные бои" на Голосі країни-12 - Александр Свириденко и Евгений Бичасный / Пресс-служба

Выйдет на сцену и певица, поразившая своим пением на "слепых прослушиваниях", Инесса Грицаенко с сестрой-саксофонисткой Алиной Назарчишеной. Девушки будут соревноваться со скрипачом круизных лайнеров Дмитрием Ротькиным.

"Эта война изменила меня глубоко внутри. Я начал писать совсем другие песни на украинском языке и очень почувствовал изменения в себе. Каждый раз, когда ты слышишь взрывы за окном в Одессе, то понимаешь, что за каждым таким взрывом есть чья-то жизнь. Это разрывает сердце каждого украинца", - говорит Дмитрий Ротькин.

Для батла вокалисты выбрали песню Billie Eilish "Bad Guy". Кто из певцов поразит своего тренера больше всего, станет известно уже в скором времени.

Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12
"Вокальные бои" на Голосі країни-12 - Дмитрий Ротькин и Инесса Грицаенко / Пресс-служба

Продемонстрируют силу украинского Голоса и дуэт Анны Киндзерской с Тиной Колодий. Девушки споют хит певицы Alicia Keys "Falling".

"К сожалению, сейчас моя мама, брат, 7 собак и котик сейчас находятся в Славянске под обстрелами, без света, газа, воды, ведь они не могут уехать. Каждый день я звоню маме, и когда она не берет трубку, моя жизнь, на какое-то время останавливается. Я всегда говорю ей: где бы ты ни была, бери с собой телефон. Подумай обо мне, мне нужно услышать тебя. Голос країни дал мне не только знакомство с крутой вокалисткой, но и настоящую подругу. 25 февраля мне позвонил брат Ани Киндзерской. На тот момент я была на вокзале и пыталась попасть в эвакуационный поезд, но мне не удалось. Они помогли мне уехать в безопасное место. Я мечтаю, чтобы моя страна как можно быстрее стала свободной, чтобы ни одна нечисть больше никогда даже не подумала лезть на нашу землю", - говорит Тина Колодий.

Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12
"Вокальные бои" на Голосі країни-12 - Анна Киндзерская и Тина Колодий / Пресс-служба

Кто из участников доведет Олю Полякову до слез, а кто поразит тренеров больше всего, станет известно уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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