Солист народного хора против уникального певца: что зрители увидят в 9 выпуске шоу Голос країни-12

Звездный тренер Потап на шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "вокальных батлов" самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в воскресенье телезрители увидят новый эпизод второго этапа проекта Голос країни под названием "Вокальные Батлы". По правилам, каждый наставник один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей же команды, если его не украдет другой тренер. Участник находится в команде своего тренера, пока тренер не украдет другого вокалиста. А вот тренеры команды Второго шанса имеют право взять к себе в команду только двух участников.

На сцену Голоса страны выйдет боец АТО, который сейчас находится в рядах ВСУ, - Ярослав Гавянец. Оппоненткой Ярослава в вокальной дуэли станет известная фольклористка и хранительница более 2000 украинских народных песен Мария Квитка, которая на "Слепых прослушиваниях" поразила тренеров и телезрителей своим народным пением. Артисты споют песню, которую знает каждый украинец - "Ой, у вишневом саду".

"Когда я шел на Голос країни, то мечтал побывать в другой жизни и окунуться в творчество. И вроде бы все только началось, но снова пришлось брать в руки оружие вместо микрофона. Тем не менее, я рад, что в такое тяжелое время мой голос снова будет звучать на всю Украину. Мы споем "Ой, у вишневом саду" - песню, которая является кодом нашей нации. Посвящаю это выступление моим детям и жене, которая как и я сейчас находится в рядах ВСУ и защищает наше государство вместе со мной. Пока мы, украинцы, поем, нас не одолеть", - говорит Ярослав.

Ярослав Гавянец и Мария Квитка на "Вокальном батле" в шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Кто из участников пройдет в следующий этап шоу станет известно в скором времени.

Увидят телезрители Голоса страны и батл уличных музыкантов. На сцену выйдут певцы со столичных улиц - дуэт 2tone и вокалист с улиц западных областей Украины Марьян Романчук. Артисты споют песню известной американской поп-рок группы Imagine Dragons "Believer".

"Когда во Львов начали съезжаться люди из разных областей и городов в поисках убежища, я начал делать концерты и помогать ВСУ. Приглашал выступить моих новых друзей с Голосу країни, это был и Остап Дривко из Львова, и Тина Колодий из Славянска, и Павел Тютюнник из Тернополя. Мы нашли подвал и проводили в нем "квартирники" даже во время воздушной тревоги, ведь это безопасно", - говорит Марьян Романчук.

Работают на культурном фронте и группа 2Tone. Ребята не смогли остаться в стороне от войны и поддерживали боевой дух бойцов через свое пение. "Мы гордимся тем, что в такое сложное время мы стали частью культурного фронта Украины на концертах организованных народным тренером проекта Голос страны Андреем Мацолой. Нам выпала честь выступать перед нашими защитниками и только там мы поняли, насколько музыка на самом деле важна для украинцев", - говорят певцы.

Дуэт 2Tone и Марьян Романчук на "Вокальном батле" в шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Кто из певцов пройдет в "Нокауты", станет известно в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Выйдет на сцену и фантастический дуэт солиста национального заслуженного академического народного хора Украины имени Г. Веревки Дмитрий Цимбал и единственный в Украине вокалист в стиле барокко Роман Мелиш. "Артист хора Веревки - очень ответственная миссия. За время полномасштабной войны мы дали множество благотворительных концертов с целью сбора средств на восстановление культурного фонда Украины, что пострадал во время боевых действий. Держим оборону на культурном фронте, верим в ВСУ, все будет Украина", - говорит Дмитрий.

За время полномасштабной войны барочный певец Роман Мелиш также активно помогает стране и презентует наш культурный код на главных мировых аренах.

"Я работаю в национальном доме органной музыки. Также, сейчас даю концерты по всему миру, чтобы нести нашу украинскую культуру и рассказывать о том, что полномасштабная война продолжается. Об этом важно напоминать каждый день. Со сцены я всегда призываю бороться и давить на свои правительства, чтобы нам помогали и не забывали о нашей беде ни на минуту. Во время съемок батлов я находился на главных площадках США и представлял нашу страну на крупнейших мировых сценах, поэтому формат выступления вас точно удивит" , - говорит Роман Мелиш.

Роман Мелиш и Дмитрий Цимбал на "Вокальном батле" в шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Кто из певцов завоевал место в" нокаутах", смотрите вскоре на телеканале ТЕТ.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".