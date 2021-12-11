"Сон на ульях", мертвые пчелы на завтрак и ситро из детства: уникальные достопримечательности Карпат в финальном выпуске Мандруй Україною

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - финальный выпуск / Пресс-служба

Уже в этовоскресенье, 12 декабря, в 17.30 на канале 1+1 зрители увидят завершающий выпуск второго сезона Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. В нем телеведущий испытает на себе экстремальные оздоровительные процедуры при помощи пчёл и встретится с владельцем уникального ретро-киоска, в котором продают напитки "из детства".

В окрестностях Верховины команда проекта отправится на пасеку, в гости к опытному пчеловоду Петру Химяку. Здесь пчёл используют не только для получения мёда, но и в оздоровительных целях. Такие процедуры называют апитерапией.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - финальный выпуск / Пресс-служба

"Каких только в мире только не существует спа-салонов и клиник с процедурами. В Израиле, например, можно испытать на себе массаж змеями, в Чехии – принять теплую пивную ванну, а в Финляндии – даже на несколько минут погрузиться в морозильник и побыть в температуре минус 110 градусов. Экзотические спа-процедуры есть и у нас в родных Карпатах", – поделился Дмитрий.

Один из видов апитерапии – лечение укусами пчёл. Последователи альтернативной медицины верят, что пчелиный яд обладает особыми целебными свойствами – укрепляет иммунитет и даже лечит болезни. Уже во время прогулки на пасеке Дмитрий Комаров получит "внеплановый сеанс" такой терапии и узнает, насколько агрессивной может быть карпатка – особая местная порода пчёл.

Телеведущий на время станет пчеловодом, чтобы разобраться глубже в этом деле и узнать тонкости этой профессии.

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Пан Петро также пригласит Дмитрия на сеанс аэроапитерапии – настоящего "пчелиного релакса", также известного как "сон на ульях". На несколько часов телеведущий погрузится в сон на лежанках, под которыми встроены улья с десятками тысяч пчёл. Считается, что их жужжание создает вибрацию, которая благотворно влияет на организм человека – успокаивает, помогает расслабиться и оздоравливает в целом. Какой эффект ощутит Дмитрий Комаров от этой процедуры, зрители узнают в новом выпуске программы.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - финальный выпуск / Пресс-служба

После необычного лечения путешественника ожидает не менее экзотический завтрак, попробовать который можно только в наших Карпатах. Это мертвые пчёлы, фирменная настойка пана Петра на основе карпаток и соленья, политые медом.

Также в новом выпуске команда Мандруй Україною побывает в легендарном месте Верховины – ретро-киоске, где продают газировку и настоящее ситро со "вкусом детства".

"Когда я попробовал эту газировку, меня как будто бы машиной времени вернуло в детство, когда прямо на улице можно было подойти к автомату и купить стакан чистой газировки или воды с сиропом. Сейчас это единственный ретро-киоск в своем роде. Благодаря Ивану Васильевичу можно и сегодня попробовать напитки, сделанные по технологиям прошлого века", –рассказал Дмитрий.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - финальный выпуск / Пресс-служба

Хозяин киоска, Иван Васильевич Пителяк – легенда этого края. С 1953 года он продает минеральную воду и за это время его бизнес уже стал настоящей достопримечательностью и символом Верховины. На протяжении более полувека Иван Васильевич каждое утро преодолевал несколько километров, чтобы набрать родниковую воду из колодца высоко в горах и доставить её на тележке в свой знаменитый киоск. Сегодня ему 86 лет, и вот уже три поколения Верховины покупают у него газированную сладкую воду.

Дмитрий ненадолго побывает в роли продавца освежающих напитков и узнает все особенности работы в раритетном киоске.

Какие на вкус мертвые пчёлы и как выглядит ретро-киоск, который, словно машина времени, переносит в прошлое, – смотрите 12 декабря в 17.30 на 1+1 в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим.