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"Станет надежным плечом для зрителя": Суханов в Сніданку з 1+1 рассказал о шоу Говорит вся страна

2 января 2023, 21:18
Будущая премьера будет искать баланс между развлекательным и практичным форматом, к которому будут обращаться, как к островку уверенности и спокойствия.
Говорит вся страна с Олекксием Сухановым-новое ток-шоу от 1+1
Говорит вся страна с Алексеем Сухановым - новое ток-шоу от 1+1 / Пресс-служба

Недавно стало известно, что телеканал 1+1 работает над производством ток-шоу под названием "Говорит вся страна", в котором в формате журналистского расследования авторы проекта будут раскрывать детали событий, которые вызвали общественный резонанс.

Сегодня студию Сніданку з 1+1 посетил ведущий проекта, журналист и радиоведущий - Алексей Суханов. Он рассказал о своих новогодних традициях и поделился, чего ждать телезрителям от премьеры ток-шоу Говорит вся страна.

"Более 10 лет я придерживаюсь традиции: встречаю Новый год дома, в Киеве, а 1 января направляюсь в Латвию. Но сейчас у нас такие обстоятельства, которым положит конец 2023 год, поэтому встречал Новый год дома где-то до 5 утра и просто пошел спать", - говорит Алексей Суханов.

Ответил Алексей и на вопрос, что хорошего принес ему 2022 год, который был крайне тяжелым для всех украинцев.

Говорит вся страна с Олекксием Сухановым-новое ток-шоу от 1+1
Говорит вся страна с Алексеем Сухановым - новое ток-шоу от 1+1 / Пресс-служба

"Несмотря на трагичность событий прошлого года, он научил нас ценить жизнь по-настоящему. Он избавил нас от всего лишнего и приблизил к тем людям, которые являются настоящими друзьями и любимыми. К большому сожалению он научил нас правде ценой большой трагедии. Сейчас из-за этого многие мужчины и женщины находятся на передовой, чтобы мы жили в европейской стране и уважали друг друга, независимо от статусов, возраста и так далее. Когда-то я был в одной киевской школе, где меня поразил их лозунг: "Мы разные, мы равные, мы родные". Думаю, оно очень хорошо характеризует украинцев, которые до сих пор борются за свободу",- говорит телеведущий.

К тому же, Алексей Суханов рассказал, каким будет ток-шоу Говорит вся страна и поделился первыми подробностями о премьере: "Говорит вся страна будет очень настоящим ток-шоу, потому что все истории, которые прозвучат в студии, будут из жизни украинцев. Эта программа станет опорой для зрителя, чтобы нас воспринимали как надежное плечо и могли найти для себя какие-то ответы. Это не развлекательный формат, это крайне практичный формат, ведь рассматривая новую историю, зритель сможет научиться предотвращению подобных проблем. Мы должны его поддержать, опередить и установить справедливость - именно в этом и есть главная миссия проекта".

Напомним, каждый выпуск будет строиться вокруг одной истории из жизни героя проекта. Миссия ток-шоу Говорит вся страна - найти правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени. Ведущим ток-шоу стал Алексей Суханов. Несмотря на русское происхождение, в 2014 году он окончательно переехал в Киев, поддержав Украину и европейские ценности. За несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство. С началом полномасштабного вторжения выступил с осуждением российской агрессии и вступил в Киевский ТРО.

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