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В эфире ТЕТ покажут благотворительный концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным

3 сентября 2022, 12:07

Актеры Вечернего Квартала и актрисы Женского Квартала почтят своим творчеством тех, кто храбро защищает нашу страну.

Вечерний Квартал
Концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным / Пресс-служба

9 и 16 сентября в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится показ благотворительного концерта Вечернего Квартала. Вместе на сцену выйдут актеры Вечернего Квартала и актрисы Женского Квартала, которые подготовили театральные и музыкальные номера на темы, близкие каждому украинцу.

9 сентября в 19:00 в эфире ТЕТ выйдет повтор праздничного концерта Вечернего Квартала, показанный в Национальном телемарафоне "Єдині новини" в День флага. Среди номеров зрители увидят историю российского солдата, который вернулся домой с войны, развязанной Россией против Украины, но жена совсем не рада его появлению, потому что уже распланировала себе, куда потратит деньги за его гибель. Номер будет в исполнении Юрия Великого и Анастасии Оруджовой, а в эпизодах им помогут Юрий Ткач и Мика Фаталов.

Также юмористы покажут новое шоу на телеканале Гаага ТВ – "Кто хочет стать диктатором?", главными героями которого были владимир путин и александр лукашенко. Ведущий - Юрий Крапов, в роли диктаторов – Евгений Кошевой и Степан Казанин.

Видео дня
Вечерний Квартал
Кто хочет стать диктатором? - новое шоу на Гаага ТВ в Вечернем Квартале / Пресс-служба

Не обойдется и без музыкальных номеров. Вечерний Квартал адаптирует патриотические Бандерштатівські коломийки Кузьмы Скрябина. А девочки из Женского Квартала выполнят трогательную песню Мовчати – кавер на известную композицию Кузьмы Скрябина и Ирины Билык с переосмысленным текстом от авторов Студии Квартал 95.

Приглашенными гостями с эксклюзивными музыкальными номерами станут Ріапобой Дмитрий Шуров и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Вечерний Квартал
Импровизация Ріапобоя Дмитрия Шурова вместе с вокалистками Женского Квартала – Мартой Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элиной Мбани / Пресс-служба

16 сентября в 19:00 для зрителей ТЕТ будет показано эксклюзивное продолжение концерта Вечернего Квартала. Телезрители увидят, как Александр Пикалов и Алина Блажкевич примеряют на себя роль главных российских пропагандистов владимира соловьева и ольги скабеевой в проекте "60 минут".

А Ирина Сопонару, Валентин Михиенко и Анастасия Оруджова поднимут очень острую тему: как молодой паре научиться жить в однушке с ее мамой, которая в начале войны приехала к детям и не хочет возвращаться домой.

Вечерний Квартал
Концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным / Пресс-служба

Неожиданным сюрпризом станет музыкальная импровизация Ріапобоя Дмитрия Шурова вместе с вокалистками Женского Квартала-Мартой Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элиной Мбани, которые исполнят попурри из самых известных украинских песен сегодняшнего дня. Кроме того, девушки споют песню Враже, благодаря которой все враги будут знать, что их ждет на украинской земле.

Также среди музыкальных номеров зрители увидят выступление самой популярной поп-группы Украины - KAZKA.

Вечерний Квартал
KAZKA на сцене Вечернего Квартала / Пресс-служба

На съемках благотворительного концерта Вечернего Квартала присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

За последние шесть месяцев с момента полномасштабного российского вторжения актеры и актрисы Студии Квартал 95 не оставались в стороне и каждый день помогают Украине, осуществляют волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты и лично защищают Родину – Александр Пикалов и Владимир Мартынец вступили в ряды Национальной гвардии. С 24 февраля Студия Квартал 95 дала более 140 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев, организуя концерты в военных частях, госпиталях, бомбоубежищах, на станциях метро.

Вечерний Квартал
Концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным состоится 9 и 16 сентября / Пресс-служба

Не пропустите благотворительный концерт Вечернего квартала 9 и 16 сентября в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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