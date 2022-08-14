За 3 дня облетел Украину и дал более 10 тысяч автографов: рекорды Дмитрия Комарова и Мира наизнанку

Рекорды Дмитрия Комарова и шоу Мир наизнанку / Пресс-служба

В понедельник, 15 августа, в 17:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение на экраны любимого популярного тревел-шоу Мир наизнанку.Отныне по будням ДмитрийКомаров рассказывать о традициях и обычаях разных стран мира.Уже более 12 летпутешественникоткрывает украинцам секреты различных государств, изучает их культуру, профессии и, рискуя собственной жизнью, открывает интересные места, неизвестные даже заядлым любителям туризма.

За 13 сезонов шоу Мира наизнанку Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. Приключения самого популярного путешественника страны остаются любимой программой миллионов украинцев. Бесстрашный Комаров вместе с командой не устает в каждом выпуске Мира наизнанку удивлять телезрителей.

Во время съемок шоу Комаров установил изрядное количество разнообразных рекордов. Кроме иностранных рекордов, таких как преодоление в Индии 20 000 км за 90 дней и других, Дмитрий сумел неоднократно стать рекордсменом и в родной Украине.

Среди достижений Мира наизнанку - рекорд Украины за "наибольшее количество туристических программ, снятых съемочной группой из двух человек". Его программа получила в 2015 году после выхода 100-й юбилейной серии шоу, которое было снято только Дмитрием Комаровым и оператором Александром Дмитриевым.

"В это непростое время Мир наизнанку поможет украинцам ненадолго отключиться от повседневных проблем, отдохнуть и виртуально перенестись в другую страну, в другой образ жизни. А возможно, и начать ценить то, что у нас есть, тот комфорт и блага цивилизации, которые мы имеем в Украине", - подчеркнул тогда во время вручения рекорда Дмитрий.

Мир наизнанку установил рекорд Украины за "наибольшее количество туристических программ, снятых съемочной группой из двух человек" / Пресс-служба

Также в 2018 году в туре по 19 городам Украины во время автограф-сессии Комарову удалось оставить 10 185 подписей для поклонников своей деятельности. По словам путешественника, после каждой встречи по 4-5 часов он выделял на автограф-сессию. В рекорд вошли исключительно те подписи, которые Комаров давал на месте встречи с фанатами, а все ранее подписанные открытки – не зачислялись.

Рекорд Мира наизнанку за наибольшее количество автографов / Пресс-служба

А в 2019 году тревел-ведущему удалось за три дня облететь все области страны. Дмитрий Комаров установил рекордный полет вместе с опытным пилотом Игорем Табанюком. Тогда на четырехместном самолете команда авиаторов облетела все области Украины, кроме зоны боевых действий и оккупированного Крыма. Экипаж пролетел над Карпатами и Черным морем, над Херсонскими степями и лесами Житомирщины. Таким жестом Дмитрий Комаров хотел привлечь внимание к украинской авиации, ведь считает, что Украина имеет большой потенциал в авиастроении, не хуже других европейских стран.

Дмитрий Комаров, Александр Дмитриев и Игорь Табанюк / Пресс-служба

Не пропустите возвращение экзотических приключений Дмитрия Комарова в разных уголках мира. 15 августа с 17:00 Мир наизнанку отныне на телеканале ТЕТ.

Напомним, телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: отныне зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с самыми любимыми продуктами 1+1 начался уже 8 августа.