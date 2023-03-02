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Закулисье изумрудного бизнеса Колумбии: премьера нового сезона Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым

2 марта 2023, 14:31
Отправляйтесь на поиск легендарного "золотого города" Эльдорадо в компании опытного путешественника на "1+1 Украина".
Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым
Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым - новый сезон в Колумбии / Пресс-служба

До сих пор не утихает волна обсуждений авторского документального проекта "РІК" Дмитрия Комарова, вышедшего на прошлой неделе и открывшего зрителям до сих пор неизвестные подробности полномасштабной войны. А телеканал "1+1 Украина" уже готовит новую премьеру от команды Дмитрия – материал, снятый до февраля 2022 года.

3 марта в 19:30 на "1+1 Украина" покажут первый выпуск проекта Мир наизнанку о Колумбии. Этот сезон Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Он вернулся из Колумбии в Украину за считанные дни до 24 февраля, и премьеру пришлось отложить из-за начала полномасштабной российской агрессии. И все же журналист решил выпустить сезон, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции, хотя бы ненадолго отвлечь от суровой реальности.

"Каждый из нас за этот год научился, казалось бы, невозможному – жить во время войны. Полноценно, насколько это возможно. К сожалению, война продолжается. И сейчас надо особенно ценить каждое мгновение. А в ежедневном потоке страшных новостей находить возможность отвлекаться. Я надеюсь, что этот сезон Мира наизнанку сможет подарить зрителям хотя бы немного новых эмоций и радостей, поможет на час виртуально окунуться в экзотический мир далеких стран и попытаться забыть о суровой реальности. Вспомнить, что в мире много добра и света. Наша команда решила, что кадры, сделанные до начала полномасштабной войны, не могут просто остаться на полке. Зритель должен их увидеть. Поэтому все лето и осень наша команда, кроме военной журналистики, параллельно занималась монтажом Колумбии", - сказал Дмитрий.

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Вопреки распространенному мнению, Колумбия - это не только кофейные плантации, зажигательная сальса и печально известные наркокартели. Современная Колумбия до сих пор скрывает так же много тайн, как и во времена первооткрывателей.

Мало кто знает, но это чрезвычайно богатая страна. Даже в наше время в Колумбии можно стать миллионером за мгновение. Ее земли скрывают огромные залежи золота, а под ногами лежит драгоценный камень.

Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым
Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым - новый сезон в Колумбии / Пресс-служба

Так, 90% самых качественных изумрудов планеты добывают в Колумбии. Изумруды - желанный подарок для женщин, предмет коллекционирования и способ инвестирования денег. Звезды шоу-бизнеса надевают их на красную дорожку, а члены королевских семей – на важные приемы. Невероятно, но в Колумбии эти камни можно купить прямо на улице.

Дмитрий Комаров узнает, как устроен изумрудный бизнес в Колумбии, расскажет, какие камни ценятся больше всего и покажет особый редкий вид изумруда, который не найти больше нигде в мире.

Также команда проекта попытается разгадать тайну, которая веками сводила с ума кладоискателей. Это загадка легендарного золотого города Эльдорадо. В Колумбии издавна золота было так много, что местные племена даже не считали его особой ценностью. Они носили золотые украшения, использовали этот металл в быту и преподносили в дар богам, бросая прямо в воду килограммами.

Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым
Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым - новый сезон в Колумбии / Пресс-служба

Когда на эти земли пришли испанские колонизаторы, они были поражены увиденным. Слухи о невероятных богатствах породили легенду о городе из золота Эльдорадо. Кладоискатели бросились на поиски, однако экспедиции каждый раз пропадали без вести в джунглях Колумбии. Никому так и не удалось найти "золотой город".

Дмитрий Комаров попытается разгадать тайны Колумбии и узнать, существовал ли на самом деле легендарный "золотой город" Эльдорадо. Мир наизнанку в фирменном стиле сможет показать то, что еще никогда не было показано журналистам.

Смотрите премьеру Мира наизнанку о Колумбии 3 марта в 19:30 на "1+1 Украина".

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