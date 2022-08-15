Жареные пауки и смертоносная рыба фугу: какие фуд-открытия сделал Дмитрий Комаров в Мире наизнанку

Дмитрий Комаров расскажет о фуд-открытиях во время съемок шоу Мир наизнанку / Пресс-служба

Уже сегодня, 15 августа, в 17:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение на экраны любимого популярного тревел-шоу Мир наизнанку. Отныне по будням главный путешественник страны Дмитрий Комаров рассказывать о традициях и обычаях разных стран мира.

За 13 сезонов шоу Мира наизнанку Комаров объездил 17 стран мира. И снова миллионы украинцев смогут наблюдать за бесстрашным путешественником, который не устает в каждом выпуске удивлять зрителей любопытными фактами о дальних странах мира. За 12 лет существования Мира наизнанку Дмитрий Комаров совершил невероятное количество разнообразных открытий и по-настоящему погрузился в фуд-культуру этих стран.

Например, в первом сезоне шоу в Камбодже путешественник попал в племя кхмеров, которые никогда не видели белых людей. Комаров также изучил, чем оно питается. Оказалось, что во времена Пол Пота, когда всю страну заставляли работать на рисовых полях, люди стали есть пауков, это блюдо стало для них настоящим деликатесом. Охота на них очень опасна. Пауки имеют крупные зубы, от укуса можно получить серьезную опухоль, даже умереть. Кхмеры показали съемочной группе Мира наизнанку весь процесс приготовления: пауков ловить нужно руками, но брать за спинку, чтобы паук не вывернулся и не укусил. Потом, как картошку фри, этих гигантов жарят в масле и едят целыми.

Дмитрий Комаров в Камбодже попробовал жареных ядовитых пауков / Пресс-служба

А в 2017 году во время экспедиции в Японию Комаров решился испытать удачу и попробовать смертоносную рыбу фугу, от яда которой не существует противоядия. В Японию эту рыбу готовят исключительно те, кто имеет специальную лицензию. Несмотря на такую опасность, японцы обожаю этот деликатес и ежегодно употребляют более 10 тонн рыбы фугу.

"Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", – отметил телеведущий перед тем, как попробовать кусочек сырой фугу.

Дмитрий Комаров во время экспедиции в Японию попробовал смертоносную рыбу фугу / Пресс-служба

А в одном из последних сезонов программы, в Эквадоре главный путешественник страны изучал кухню дикого племени ваорани. Несмотря на огромный багаж путешествий, способ приготовления местного лакомства, чичи, удивил даже Дмитрия Комарова. Этот сладости готовятся из местного корнеплода юкки, однако необычным для украинцев методом.

"Чича - традиционное лакомство ваорани. Еда на каждый день, что-то вроде борща для индейцев Эквадора. Без чичи здесь не обходятся ни будни, ни праздники. Готовят ее очень странным способом. Более чем за 10 лет путешествий по всему миру и поедания всякой гадости, я не видел ничего подобного. Чтобы блюдо было сочнее и вкуснее – вареную юкку жуют, а затем снова выплевывают в блюдо. Причем чича считается готовой лишь после того, как местную "картошку" тщательно пережевали, выплюнули и дали ей настояться",- рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров в Эквадоре присоединился к приготовлению чичи - традиционного лакомства дикого племени ваорани / Пресс-служба

Эти и другие приключения главного путешественника страны телезрители смогут увидеть уже с сегодняшнего дня, 15 августа, с 17:00 на телеканале ТЕТ в тревел-шоу Мир наизнанку.

Напомним, телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: отныне зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с самыми любимыми продуктами 1+1 начался уже 8 августа.