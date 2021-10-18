К чему снится кошка: толкование известных сонников

Кошка во сне может означать соперницу или свидетельствовать об экстрасенсорных способностях.
Сон с пушистыми и не очень домашними любимцами может быть предвестником, как и хороших вещей, так и сигнализировать об опасности. Что означает сон с кошкой, разобрался Главред.
В какие пятницы сны определенно будут вещими, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.
Приснилась кошка – толкование сновидения
Чтобы точнее истолковать сон, необходимо вспомнить какого цвета было животное, это приблизит к правильному ответу.
Черная кошка – свидетельствует о коварной женщине, которая плетет козни за вашей спиной. Этот сон может также означать ваши темные стороны. Не стоит идти на риск и участвовать в сомнительных авантюрах.
Белая кошка – может быть знаком того, что спящий попадет в ситуацию с непредсказуемыми последствиями. Вероятно придется пойти на сделку с совестью.
Рыжая кошка – предвещает неприятную ситуацию, в которой нужно принимать быстрое решение.
Серый кот – является сигналом приближающейся депрессии. Возможно, в жизни произошло печальное событие, которое могло выбить из колеи.
Голубой кот – символизирует сильную энергетику и открывшиеся экстрасенсорные способности, которые нужно развивать.
Трехцветное животное – на вашем пути появилась соперница.
Полосатая кошка – сулит необычайное везение.
К чему снится кошка – сонник Миллера
Согласно соннику, кошка – предвестник неудач. Однако если животное удалось прогнать, в жизни скоро наступит белая полоса.
- Кошка набрасывается на вас во сне – будьте готовы к встрече со своими недругами.
- Тощая кошка – может быть знаком болезни знакомых или друзей. Если ее прогнать – болезнь отступит.
- Кошка поцарапала – в реальной жизни возможны большие убытки.
- Грязное или больное животное – к неприятностям и плохим новостям.
- Слышать мяуканье – к предательству друга.
Кошка во сне – сонник Фрейда
Известный психолог утверждал, что сны с кошкой в реальной жизни символизируют чувственность и грацию спящего. Сон, в котором вы слышите кошачье мурлыканье, предвещает скорую встречу с любимым человеком.
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Увидеть кошку во сне – сонник Ванги
Болгарская предсказательница очень настороженно относилась к кошкам и старалась всячески их избегать. Неудивительно, что сны с кошками, по мнению провидицы, могли означать проблемы, неприятности и даже опасность. Быть оцарапанным кошкой – к большой беде. Много диких кошек предвещает позор спящему.
Что означает увидеть во сне кошку – сонник Цветкова
- Белая кошка – коварство друга или предательство.
- Черное животное – к вражде.
- Гладить кошку – к досадным просчетам.
- Кормить кота – предательство.
- Кошка поцарапала – к болезни.