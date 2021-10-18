К чему снится кошка: толкование известных сонников

К чему снится кошка / ua.depositphotos.com/

Сон с пушистыми и не очень домашними любимцами может быть предвестником, как и хороших вещей, так и сигнализировать об опасности. Что означает сон с кошкой, разобрался Главред.

В какие пятницы сны определенно будут вещими, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.

Приснилась кошка – толкование сновидения

Чтобы точнее истолковать сон, необходимо вспомнить какого цвета было животное, это приблизит к правильному ответу.

Черная кошка – свидетельствует о коварной женщине, которая плетет козни за вашей спиной. Этот сон может также означать ваши темные стороны. Не стоит идти на риск и участвовать в сомнительных авантюрах.

Белая кошка – может быть знаком того, что спящий попадет в ситуацию с непредсказуемыми последствиями. Вероятно придется пойти на сделку с совестью.

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Рыжая кошка – предвещает неприятную ситуацию, в которой нужно принимать быстрое решение.

Серый кот – является сигналом приближающейся депрессии. Возможно, в жизни произошло печальное событие, которое могло выбить из колеи.

Голубой кот – символизирует сильную энергетику и открывшиеся экстрасенсорные способности, которые нужно развивать.

Трехцветное животное – на вашем пути появилась соперница.

Полосатая кошка – сулит необычайное везение.

К чему снится кошка – сонник Миллера

Согласно соннику, кошка – предвестник неудач. Однако если животное удалось прогнать, в жизни скоро наступит белая полоса.

Кошка набрасывается на вас во сне – будьте готовы к встрече со своими недругами.

Тощая кошка – может быть знаком болезни знакомых или друзей. Если ее прогнать – болезнь отступит.

Кошка поцарапала – в реальной жизни возможны большие убытки.

Грязное или больное животное – к неприятностям и плохим новостям.

Слышать мяуканье – к предательству друга.

Кошка во сне – сонник Фрейда

Известный психолог утверждал, что сны с кошкой в реальной жизни символизируют чувственность и грацию спящего. Сон, в котором вы слышите кошачье мурлыканье, предвещает скорую встречу с любимым человеком.

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Увидеть кошку во сне – сонник Ванги

Болгарская предсказательница очень настороженно относилась к кошкам и старалась всячески их избегать. Неудивительно, что сны с кошками, по мнению провидицы, могли означать проблемы, неприятности и даже опасность. Быть оцарапанным кошкой – к большой беде. Много диких кошек предвещает позор спящему.

Что означает увидеть во сне кошку – сонник Цветкова