Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

Что означает сон с четверга на пятницу / golos.ua

Сны с четверга на пятницу имеют особую магическую силу. Именно им чаще всего приписывают свойство сбываться. Правда ли, что запомнив сон в утро пятницы, он становится вещим, разбирался Главред.

О том, что могут означать сны с лошадью и о чем предупреждать человека, читайте в нашем материале: К чему снится лошадь: толкование известных сонников.

Сон с четверга на пятницу: что значит

Пятнице покровительствует Венера – планета чувственных наслаждений. Это означает, что с наибольшей вероятностью могут сбываться сны, которые связаны с романтической и любовной стороной жизни. Сны пятого дня недели тесно связаны с эмоциями, любовными переживаниями и являются выражением самых сокровенных желаний и мечтаний спящего. Также сновидения могут раскрывать и творческое начало личности.

Считается, что именно в пятницу человек видит во сне своих самых дорогих и близких сердцу людей. Если сон с негативным оттенком, это может означать, что в реальности спящий неудовлетворен своей личной жизнью.

Если сон приснился до полуночи, до того пока он осуществится пройдет некоторое время. С полуночи до трех часов ночи – исполнится в ближайшие три месяца. Сон под утро обычно сбывается быстро.

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Если человек ищет что-то, чем стремится завладеть, но найти это не удается, такой сон может означать, что вскоре придется на всем экономить, так как финансовое положение будет оставлять лучшего.

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Сон с четверга на пятницу: сбывается или нет

Для того, чтобы сон сбылся не спешите сразу же вставать с кровати. Постарайтесь воспроизвести сновидение в голове в мельчайших деталях. Потом его можно проанализировать.

В народе считается, что есть 12 пятниц в году, когда увиденные сновидения обязательно сбудутся:

первая пятница Великого поста;

пятница перед Благовещением (7 апреля);

пятница Вербной недели;

пятница накануне Вознесения;

5 пятница – перед Троицей;

пятница перед Рождеством;

Иоанна Предтечи (7 июня);

Ильи пророка (Ильин день);

пятница перед Успением

накануне дня Святого Михаила (19 сентября);

накануне Кузьмы Демьяна (14 ноября);

пятница перед Рождеством Христовым (7 января);

пятница накануне Богоявления (19 января).

Если вам приснился черно-белый сон с четверга на пятницу, это может свидетельствовать о том, что сновидцу предстоит испытать нелегкие времена, прежде чем снова наступит белая полоса. Чем ярче и живее сон – тем более счастливые перемены предвещает.

Сон в котором женщина видит своего бывшего или настоящего возлюбленного может быть подсказкой как обстоят дела в личной жизни.

Увидеть во сне красивого мужчину – к приятным событиям и жизни в достатке и благополучии. Если мужчина неприятен – это может сулить разочарования.

Если внешность мужчины пугает девушку – возлюбленный станет источником проблем.