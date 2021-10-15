Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

Кого чаще всего видят во сне с четверга на пятницу?
Сны с четверга на пятницу имеют особую магическую силу. Именно им чаще всего приписывают свойство сбываться. Правда ли, что запомнив сон в утро пятницы, он становится вещим, разбирался Главред.
О том, что могут означать сны с лошадью и о чем предупреждать человека, читайте в нашем материале: К чему снится лошадь: толкование известных сонников.
Сон с четверга на пятницу: что значит
Пятнице покровительствует Венера – планета чувственных наслаждений. Это означает, что с наибольшей вероятностью могут сбываться сны, которые связаны с романтической и любовной стороной жизни. Сны пятого дня недели тесно связаны с эмоциями, любовными переживаниями и являются выражением самых сокровенных желаний и мечтаний спящего. Также сновидения могут раскрывать и творческое начало личности.
Считается, что именно в пятницу человек видит во сне своих самых дорогих и близких сердцу людей. Если сон с негативным оттенком, это может означать, что в реальности спящий неудовлетворен своей личной жизнью.
Если сон приснился до полуночи, до того пока он осуществится пройдет некоторое время. С полуночи до трех часов ночи – исполнится в ближайшие три месяца. Сон под утро обычно сбывается быстро.
Если человек ищет что-то, чем стремится завладеть, но найти это не удается, такой сон может означать, что вскоре придется на всем экономить, так как финансовое положение будет оставлять лучшего.
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Сон с четверга на пятницу: сбывается или нет
Для того, чтобы сон сбылся не спешите сразу же вставать с кровати. Постарайтесь воспроизвести сновидение в голове в мельчайших деталях. Потом его можно проанализировать.
В народе считается, что есть 12 пятниц в году, когда увиденные сновидения обязательно сбудутся:
- первая пятница Великого поста;
- пятница перед Благовещением (7 апреля);
- пятница Вербной недели;
- пятница накануне Вознесения;
- 5 пятница – перед Троицей;
- пятница перед Рождеством;
- Иоанна Предтечи (7 июня);
- Ильи пророка (Ильин день);
- пятница перед Успением
- накануне дня Святого Михаила (19 сентября);
- накануне Кузьмы Демьяна (14 ноября);
- пятница перед Рождеством Христовым (7 января);
- пятница накануне Богоявления (19 января).
Если вам приснился черно-белый сон с четверга на пятницу, это может свидетельствовать о том, что сновидцу предстоит испытать нелегкие времена, прежде чем снова наступит белая полоса. Чем ярче и живее сон – тем более счастливые перемены предвещает.
Сон в котором женщина видит своего бывшего или настоящего возлюбленного может быть подсказкой как обстоят дела в личной жизни.
Увидеть во сне красивого мужчину – к приятным событиям и жизни в достатке и благополучии. Если мужчина неприятен – это может сулить разочарования.
Если внешность мужчины пугает девушку – возлюбленный станет источником проблем.