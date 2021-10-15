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Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

15 октября 2021, 05:55

Кого чаще всего видят во сне с четверга на пятницу?

Что означает сон с четверга на пятницу
Что означает сон с четверга на пятницу / golos.ua

Сны с четверга на пятницу имеют особую магическую силу. Именно им чаще всего приписывают свойство сбываться. Правда ли, что запомнив сон в утро пятницы, он становится вещим, разбирался Главред.

О том, что могут означать сны с лошадью и о чем предупреждать человека, читайте в нашем материале: К чему снится лошадь: толкование известных сонников.

Сон с четверга на пятницу: что значит

Пятнице покровительствует Венера – планета чувственных наслаждений. Это означает, что с наибольшей вероятностью могут сбываться сны, которые связаны с романтической и любовной стороной жизни. Сны пятого дня недели тесно связаны с эмоциями, любовными переживаниями и являются выражением самых сокровенных желаний и мечтаний спящего. Также сновидения могут раскрывать и творческое начало личности.

Считается, что именно в пятницу человек видит во сне своих самых дорогих и близких сердцу людей. Если сон с негативным оттенком, это может означать, что в реальности спящий неудовлетворен своей личной жизнью.

Если сон приснился до полуночи, до того пока он осуществится пройдет некоторое время. С полуночи до трех часов ночи – исполнится в ближайшие три месяца. Сон под утро обычно сбывается быстро.

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Если человек ищет что-то, чем стремится завладеть, но найти это не удается, такой сон может означать, что вскоре придется на всем экономить, так как финансовое положение будет оставлять лучшего.

Читайте такжеК чему снится дорога: толкование известных сонников

Сон с четверга на пятницу: сбывается или нет

Для того, чтобы сон сбылся не спешите сразу же вставать с кровати. Постарайтесь воспроизвести сновидение в голове в мельчайших деталях. Потом его можно проанализировать.

В народе считается, что есть 12 пятниц в году, когда увиденные сновидения обязательно сбудутся:

  • первая пятница Великого поста;
  • пятница перед Благовещением (7 апреля);
  • пятница Вербной недели;
  • пятница накануне Вознесения;
  • 5 пятница – перед Троицей;
  • пятница перед Рождеством;
  • Иоанна Предтечи (7 июня);
  • Ильи пророка (Ильин день);
  • пятница перед Успением
  • накануне дня Святого Михаила (19 сентября);
  • накануне Кузьмы Демьяна (14 ноября);
  • пятница перед Рождеством Христовым (7 января);
  • пятница накануне Богоявления (19 января).

Если вам приснился черно-белый сон с четверга на пятницу, это может свидетельствовать о том, что сновидцу предстоит испытать нелегкие времена, прежде чем снова наступит белая полоса. Чем ярче и живее сон – тем более счастливые перемены предвещает.

Сон в котором женщина видит своего бывшего или настоящего возлюбленного может быть подсказкой как обстоят дела в личной жизни.

Увидеть во сне красивого мужчину – к приятным событиям и жизни в достатке и благополучии. Если мужчина неприятен – это может сулить разочарования.

Если внешность мужчины пугает девушку – возлюбленный станет источником проблем.

viber
Сонник
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