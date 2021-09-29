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К чему снятся дети: толкование известных сонников

29 сентября 2021, 11:19

Сон с детьми может предвещать коварство знакомых людей

К чему снятся дети
К чему снятся дети / ua.depositphotos.com/

Дети во сне могут означать, как и радостное предзнаменование, так и сигнализировать о проблемах. Все зависит от ситуации. Что к чему, разбирался Главред.

О том, какие продукты помогут нормализировать сон в осенний период, читайте в нашем материале: Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью.

Снятся дети – сонник Ванги

Собственные дети во сне могут предвещать проблемы в отношениях с близкими. Возможно, вы обижаете их какими-то словами или действиями.

Играть с детьми – такой сон может означать недовольство своей нынешней работой. Она может изматывать и не приносить удовольствия. Однако новое место работы удастся найти не скоро.

Искать детей – вы ищете выход из сложившейся ситуации. Но ваши попытки тщетны и не приносят желаемого результата.

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Видеть себя ребенком – в реальной жизни ваше поведение оставляет желать лучшего. Ваши капризы могут доставлять массу проблем окружающим.

Много детей – вскоре вас закрутит в водовороте мелких проблем, которые потребуют некоторых усилий с вашей стороны.

Дети плачут – проблемы с собственными детьми или детьми близких родственников.

Увидеть во сне детей – сонник Миллера

  • Красивые дети – счастье, процветание и благо.
  • Больной ребенок – такой сон предвещает матери то, что ее дети будут радовать здоровьем. Однако возможно доставят вам немало мелких неприятностей.
  • Играть с детьми – к успеху в профессиональной и коммерческой деятельности. Приятные победы на любовном фронте.
  • Плачущие дети – признак надвигающихся неприятностей, коварства со стороны ваших мнимых друзей.
  • Тяжело больной ребенок – в реальной жизни есть основания для страха, что-то может угрожать благополучию и счастью.
  • Мертвый ребенок – к беспокойствам и тревогам.

Сон с детьми – сонник Фрейда

Дети во сне, согласно Фрейду, символизируют женское и мужское начало вне зависимости от пола ребенка. Спасать ребенка от опасности – к стремлению завести ребенка, а играть с детьми – вы испытываете повышенную потребность в плотских утехах и часто занимаетесь самоудовлетворением.

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Дети во сне – сонник Нострадамуса

Сон, в котором ребенок здоровый и счастливый может предвещать приятные перемены в жизни и благополучие во всех сферах.

Искать ребенка означает, что на данном жизненном этапе вы находитесь в поисках потерянного счастья.

Держать на руках малыша к обретению уверенности в собственных силах и надежды на лучшее.

Плачущий ребенок может сигнализировать о мелких неприятностях.

К чему снятся дети – сонник Цветкова

  • Целовать детей – спокойствие.
  • Бить – успех.
  • Играющие дети – к счастью.
  • Чужие дети – новые возможности.
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Сонник
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