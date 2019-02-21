Лига Европы. Динамо - Олимпиакос 1:0. Команда Хацкевича прошла в 1/8

Фран Соль забил свой первый мяч за Динамо, который в итоге оказался победным / ФК Динамо Киев

После первого матча киевляне обеспечили себе достаточно комфортное положение перед ответной встречей, к тому же в соперниках у Динамо был далеко не самый грозный соперник. И команда Хацкевича грамотно использовала результат первого матча и фактор своего поля.

Игра развивалась с переменным успехом, но первыми свой шанс использовали бело-синие: на 32 минуте испанский новобранец Франсиско Соль ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот после прострела низом с левого фланга от Миколенко, записав на свой счет первый гол за Динамо. Форвард мог удвоить счет в конце первого тайма, но в этот раз переиграть Жозе Са не сумел.

Второй тайм прошел практически без моментов: два эпизода, в котором можно было сравнять счет, имел Масурас, но оба благополучно растратил.

Таким образом Динамо выходит в следующий этап Лиги Европы и становится единственным представителем украинского футбола в текущем розыгрыше.



