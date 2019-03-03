"Гори, гори ясно": в Одессе на трибунах стадиона сожгли флаг России

Фанаты Шахтера устроили перформанс прямо на стадионе.
В Одессе ультрас донецкого Шахтера сожгли флаг Российской Федерации на трибунах стадиона во время матча с Черноморцем.
"Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно", - сказано в подписи к видео, размещенном в Twitter Кроты.
Кроме того, фанаты также протестовали против решения Шахтера ввести новые правила покупки билетов на выездные матчи команды - по документам, удостоверяющим личность.
#ultrasShakhtar— Кроты (@Ultras_Shakhtar) March 2, 2019
Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно. pic.twitter.com/phMVUA6ity
В ответ фанаты Шахтера вывесили баннер: "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб".
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе.