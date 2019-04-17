Исторический полуфинал Кубка Украины: Заря сенсационно проиграла команде из Первой лиги

Заря проиграла Ингульцу и не попала в финал Кубка Украины / zarya-lugansk.com

В среду, 17 апреля, в поселке Петрово Кировоградской области прошел матч полуфинала Кубка Украины между местной командой из Первой лиги Ингульцом и клубом из Премьер-лиги — луганской Зарей.

Ингулец обыграл Зарю со счетом 2:1 и стал первым клубом не из высшего дивизиона, который пробился в финал Кубка Украины, пишет Football.ua.

Игроки Ингульца забили два гола луганчанам в первом тайме — на 15 и 38-й минуте, а Заря смогла поразить ворота соперника только один раз — тоже в первом тайме, но уже в добавленное время.

Разные букмекерские компании оценивали выход Игнульца в финал Кубка Украины коэффициентом 11.5 (чем выше коэффициент, тем меньше букмекеры верят в победу команды).

Ингулец — Заря 2:1

Голы: Запорожец, 15, Щедрый, 38 — Чеберко, 45+1

Ингулец: Сытников — Ковалев, Павлов, Балан, Синегуб — Запорожец, Клименко, Лупашко, Щедрый (Козак, 79) — Сичинава (Пыско, 85), Мишуренко (Сула, 74).

Заря: Фелипе — Тымчик (Кабаев, 57), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Силас, Арвеладзе — Караваев, Леднев (Громов, 73), Лунев (Хомченовский, 52) — Будковский.