Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

27 мая 2019, 13:24

Финская сборная одолела грозных канадцев

Сборная Финляндии/Тасс

В финале Чемпионата мира по хоккею, который прошел в Словакии, финны победили сборную Канады со счетом 3:1.

В первом периоде канадцы завладели территориальным преимуществом и заставляли больше соперника фолить. Все это увенчалось голом, который на 10 минуте забил защитник канадцев Шей Теодор.

Во втором периоде представители Суоми воспользовались численным большинством - на 2 минуте в ворота страны кленового листа шайбу забросил Марко Антилла.

Судьба победителя матча решилась в третьем периоде, когда тот же Антилла на той же 2 минуте забросил вторую шайбу в ворота Канады. Победную точку в золотом матче на 15 минуте поставил нападающий финнов Харри Песонен.

Таким образом, сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира (1995; 2011; 2019).

ЧМ-2019. Словакия. Финал

26.05.2019

Финляндия - Канада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

1 период: 0-1 - Теодор Ш. (10,02)

2 период: 1-1 - Антилла М. (02,35)

3 период: 2-1 - Антилла М. (02,35) 3-1 - Песонен Х. (15,54)

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Сборная Финляндии Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею
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