Португалия - Швейцария - 3:1: Роналду и Ко выгрызли путевку в финал

Португалия - Швейцария / УЕФА

В первом полуфинальном матче Лиги наций встречались сборные Португалии и Швейцарии. Португальцам поединки такого ранга не в новинку - действующие чемпионы Европы в нынешнем веке частенько добирались до подобных турнирных высот. Чего не скажешь о сборной Швейцарии. Сегодняшняя игра показала всем, что португальцы заслуженно владеют титулом лучшей сборной Европы. Хет-трик Роналду и уверенная игра партнеров вывела португальцев в финал.

Никто не хотел уступать / УЕФА

С первых минут матча европейские бразильцы завладели инициативой, и постоянно расшатывали защитные редуты у ворот Яна Зоммера. Роналду и партнеры в первом тайме устроили настоящий кошмар швейцарцам, которые в некоторых игровых эпизодах терялись. Но все таки на 25 минуте португальцы своего добились. Вездесущий Роналду шикарно выполнил штрафной, чем шокировал всех швейцарских болельщиков. В первом тайме больше инициативой владели португальцы, но больше болельщики голов не увидели.

Роналду уничтожил Швейцарию / УЕФА

Основные события развернулись во втором тайме. Во втором тайме произошел курьезный эпизод. Брых назначил пенальти в пользу Португалии, когда Бернарду заплели ноги в штрафной, но потом отправился смотреть повтор совсем другого эпизода - когда на 11-метровый претендовала Швейцария. Не ясно, где арбитр усмотрел фол на Цубере, но факт остается фактом - пенальти был переназначен совсем в другую сторону! Родригеш не без труда, но сравнял счет с пенальти - 1:1.

Португалия вырвала победу / УЕФА

Когда игра катилась к дополнительному времени снова о себе напомнил лидер португальцев Роналду, который в течении пару минут оформил дубль. Финальный спурт швейцарцев их не спас. 3:1 и Португалия выходит в финал Лиги наций. Ее соперник определится завтра в борьбе между Англией и Голландией.

Слезы швейцарцев после матча / УЕФА

Лига Наций. Полуфинал:

Португалия - Швейцария - 3:1 (1:0)

Португалия: Патрисиу Руй; Пепе (Фонте Ж., 63; Гуэдеш, 70); Геррейру; Диаш; Карвалью; Семеду; Фернандеш Б. (Моутинью, 91); Фелиш Ж.; Бернарду Силва; Невеш; Роналду

Швейцария: Зоммер; Аканджи; Шер; Родригес; Мбабу; Закария (Фернандеш Э., 71); Джака; Фройлер (Дрмич, 89); Шакири; Цубер (Штеффен, 83); Сеферович

Голы: Роналду, 25 (1:0); Родригес, 57 (пенальти) (1:1); Роналду, 88 (2:1); Роналду, 90 (3:1)

Предупреждения: Джака (66); Шер (68); Шакири (85).