В России снова ливнем смыло стадион ЧМ-2018

Плывущий стадион "Волгоград Арена" / ВЛ1

Российский стадион Волгоград Арена, построенный к ЧМ-2018 снова сильно затопило. Ливневая канализация не справилась с потоками воды и развалилась, хотя ее отремонтировали в прошлом году, сообщает издание V1.ru. Дождь также затопил и помещения под трибунами арены.

Подобная ситуация произошла почти год назад, в день закрытия Мундиаля. Тогда коммунальщики заявляли, что все починили и новая стихия ливневой канализации не страшна.

"Где это видано, чтобы новый стадион так часто затапливало? Наверняка, на строительстве арены много денег украдено. Обидно, что такие вещи происходят в нашей стране. Третий раз Волгоград Арену затапливают, и до сих пор следственные органы не открыли уголовное дело о нецелевой трате средств", - сказал местный житель изданию V1.ru

Стоимость строительства Волгоград Арены составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43,7 тысячи зрителей.

Напомним, в Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1).