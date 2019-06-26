Ломаченко и Кэмпбелл договорились о поединке

Бой состоится 31 августа в Лондоне.
Промоутеры чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1-0, 10 KO), и 31-летнего британца Люка Кэмпбелла (20-2-0, 16 KO) договорились о месте и дате поединка.
Как сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, промоутерские торги, которые должны были состояться 26 июня отменены.
Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будет стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс WBC.
Напомним, что украинский чемпион сейчас активно проводит отпуск в Таиланде, и недавно сделал селфи с крокодилом.