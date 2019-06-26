Ломаченко и Кэмпбелл договорились о поединке

Ломаченко - Кэмпбелл / Сегодня

Промоутеры чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1-0, 10 KO), и 31-летнего британца Люка Кэмпбелла (20-2-0, 16 KO) договорились о месте и дате поединка.

Как сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, промоутерские торги, которые должны были состояться 26 июня отменены.

Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будет стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс WBC.

Напомним, что украинский чемпион сейчас активно проводит отпуск в Таиланде, и недавно сделал селфи с крокодилом.