Известный спортсмен избил охранников стриптиз-клуба

Би Джей Пенн / UFC

Член Зала славы UFC, бывший чемпион Би Джей Пенн устроил драку с охранниками стриптиз-клуба, сообщает TMZ.

По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление. Боец свалил одного из охранников на пол и начал его избивать. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием. В итоге Пенна оттащил один из его друзей, увидев, что кто-то из зевак вызывает полицию.

К моменту приезда полиции Пенн уже скрылся с места происшествия. Сам спортсмен не дал никаких комментариев по поводу инцидента.

Напомним, британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом.