"В боксе много дерьма": известный боксер недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом

Диллиан Уайт раскритиковал WBO / Укринформ

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO назначить украинца Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжелом весе.

"Если я буду говорить, что думаю на самом деле, меня могут исключить из рейтинга. Когда начинаю что-то говорить, мне шлют письма и сообщают, что я не должен говорить такие вещи и относиться неуважительно. При этом им плевать, что они не уважают меня. К сожалению, в боксе много дерьма. Мы это видим снова и снова. Все происходящее - фарс. Усик не подрался с Такамом. Парни в WBO - шутники, но ничего не поделать", — приводит слова Уайта talkSPORT.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, что недавно Усик получил престижную российскую премию Легенда бокса.