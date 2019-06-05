В WBC лишили Усика полноценного титула

Александр Усик отправлен в "отпуск" / УНИАН

Руководство WBC приняло решение лишить чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика полноценного титула. Вместо него украинец получит статус чемпиона "в отпуске", сообщает BoxingScene. Благодаря ему Александр сможет побороться за пояс в первом же бою после возвращения в первый тяжелый вес.

На данный момент Усик планирует дебютировать в супертяжелом весе. О переходе Усика в супертяжелый вес стало известно, после того как украинец отказался от одного из своих чемпионских поясов в тяжелом весе. В то же время WBC единогласно проголосовал, что не будут отбирать титул чемпиона у Усика. Его хотят оставить единственным в мире.

При этом Усик еще владеет полноценными титулами по версиям WBO и IBF.

В последний раз украинский чемпион появлялся на ринге в ноябре 2018 года. В том бою он нокаутировал Тони Беллью.