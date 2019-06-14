Усик получил российскую премию

Александра Усика наградили в России / Скриншот видео с youtube.com

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, получил российскую премию Легенда бокса как лучший боксер 2018 года.

Напомним, что в 2018 году украинец стал победителем первого сезона WBSS, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, однако после защиты титулов в бою с Тони Беллью принял решение перейти в тяжелый вес.

Помимо этого финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком был признан событием года.

Напомним, что Александр Усик отказался выходить на ринг с Александром Поветкиным.

К слову, в марте украинец отказался от поединка в первом тяжелом весе с другим россиянином - Денисом Лебедевым. После этого решения Усик был лишен пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в этой весовой категории.