Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики

Александр Усик отказался от боя с Александром Поветкиным / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка с россиянином Александром Поветкиным. 32-летний украинец считает, что этот бой был бы больше политическим.

"Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", - рассказал Усик в своем YouTube-канале.

О планах на поединок с Поветкиным стало известно в феврале. Тогда речь шла о бое в тяжелом весе. В активе непобежденного украинца 16 побед. В последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.

К слову, в марте украинец отказался от поединка в первом тяжелом весе с другим россиянином - Денисом Лебедевым. После этого решения Усик был лишен пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в этой весовой категории.

Напомним, 6 июня Усик был лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В дальнейшем Усик планирует сосредоточится на выступлениях в тяжелом весе.