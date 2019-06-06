Официально: Усик лишен титула WBC в первом тяжелом весе

6 июня 2019, 14:40

Новым чемпионом мира стал Кшиштоф Гловацки.

Александр Усик
Александр Усик / Reuters

Всемирный боксерский совет лишил чемпионского титула по версии WBO абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика.

"Мы приняли решение лишить Усика чемпионского титула. Из-за перехода Усика в тяжелый вес, пояс чемпиона перешел поляку Кшиштофу Гловацки", - заявил журналистам президент WBO Франциско Валькарсель.

Гловацки предстоит провести первую защиту титула 15 июня. В этот день он встретится с Маирисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Напомним, Усик недавно принял решение перейти в тяжелый вес. В более высокой весовой категории украинец должен был дебютировать еще в конце мая, но его бой с Карлосом Такамом был отменен из-за травмы украинца.

Напомним, Усик по прежнему владеет титулами по версиям WBO и IBF.

В последний раз украинский чемпион появлялся на ринге в ноябре 2018 года. В том бою он нокаутировал Тони Беллью.

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Александр Усик WBO Тони Беллью WBSS Новости бокса Франциско Валькарсель
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