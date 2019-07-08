Женскую Лигу наций выиграли волейболистки США / Спорт Ру

В китайском Нанкине завершился Финал шести Лиги наций по волейболу среди женщин. В решающем поединке за главный приз турнира сошлись сборные США и Бразилии.

Две стартовые партии выиграла Бразилия - 25:20 и 25:22. До победы в турнире им оставалось добиться успеха всего лишь в еще одном сете. Однако сборная США сумела изменить ситуацию в свою сторону. Третью и четвертую партии американские волейболистки выиграли со счетом 25:15 и 25:21. Судьба победителя решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась команда США - 15:13.

Лига наций. Женщины. Финал

США - Бразилия - 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13)

В матче за третье место играли сборные Китая и Турции. Хозяева площадки повели 2:0, выиграв первый и второй сет - 25:23 и 25:15.

Волейболистки Турции смогли сократить отставание, взяв третью партию 25:20, но четвертый сет вновь оказался за китаянками - 25:21. Благодаря этой победе китайские волейболистки стали обладателями бронзовых медалей.

Матч за 3 место

Китай - Турция - 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21).