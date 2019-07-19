68 украинцев возьмут участие в Олимпийском летнем фестивале

Украина будет участвовать в Олимпийском фестивале / НОК

С 21 по 27 июля в Баку состоится ХV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который соберет более 3600 спортсменов Старого Света, сообщает НОК.

В течение недели сильнейшие юные атлеты континента в возрасте 14-18 лет будут соревноваться в 10 видах спорта.

Украинская команда будет представлена ​​68 спортсменами, которые будут выступать в 7 видах спорта, а именно: велоспорте, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе (вольной, женской, греко-римской) и спортивной гимнастике. Отметим, что спортивная борьба впервые представлена ​​в программе соревнований.