Известный американский спортсмен умер от солнечного удара

20 июля 2019, 15:21

Обладатель Супербоула в составе Джайентс Митч Петрус умер в 32 года.

Митч Петрус
Митч Петрус / Eurosport

Бывший нападающий клуба американского футбола Нью-Йорк Джайентс Митч Петрус умер в возрасте 32 лет, сообщает New York Post. Причиной смерти стал солнечный удар.

Петрус весь день проработал на открытом воздухе возле семейного магазина в округе Лонок, который, как и большая часть США, находится во власти невероятной жары. В тот день температура воздуха была около 40 градусов.

В 2010 году Петрус из университетской команды Арканзаса был задрафтован клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) Нью-Йорк Джайентс, где выступал с 2010 по 2012 год. Затем Петрус играл за Нью Ингленд Пэтриотс и Теннесси Тайтенс.

Завершив профессиональную карьеру, бывший спортсмен выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика. Наивысшим достижением футболиста стала победа в Супербоуле в 2011 году - Нью-Йорк Джайентс переиграл Нью Ингленд Пэтриотс со счетом 21:17.

Напомним, недавно в ДТП погиб известный американский боксер Пернелл Уитакер. 

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США новости спорта Нью-Йорк Джайентс Митч Петрус
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