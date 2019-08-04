В Петергофе простились с Максимом Дадашевым

Максим Дадашев / Федерация бокса России

4 августа в Петергофе похоронили российского боксера Максима Дадашева, сообщает Ридус.

Прощание со спортсменом состоялось в Петергофском морге Николаевской больницы. По мусульманскому обычаю был проведен обряд омовения и обязательный намаз. После этого Дадашева похоронили в мусульманском секторе кладбища.

Напомним, 20 июля Максим Дадашев проводил поединок за звание претендента на официальный титул по версии IBF с Сабриэлем Матиасом. В ходе боя россиянин пропустил множество ударов. После 11-го раунда команда Максима сняла его с поединка. Дадашеву стало плохо, его госпитализировали, провели операцию, после чего ввели в состояние медикаментозной комы. 23 июля боксер скончался не приходя в сознание. Позже стало известно, что во время боя российский боксер перенес инсульт.

До боя против Матиаса Дадашев не уступал ни разу. Российский боксер одержал 13 побед подряд, 11 из них нокаутом.