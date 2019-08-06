Лига чемпионов: Брюгге дожало Динамо (видео гола и острых моментов)

6 августа 2019, 23:34

Киевское Динамо уступило Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Брюгге одолело Динамо
Брюгге одолело Динамо / ФК Брюгге

Киевское Динамо успешно стартовало в новом сезоне. Сперва была вырвана победа над донецким Шахтером в Суперкубке Украины (2:1), а потом с суммарным счетом 5:0 были обыграны Карпаты и Львов в чемпионате Украины.

Сегодня киевляне сдавали своеобразный экзамен на прочность в Лиге чемпионов. Соперником был хорошо известный украинским болельщикам бельгийский Брюгге. 

Первый тайм в целом прошел под диктовку хозяев, которые на протяжении всего тайма создавали опасные моменты у ворот киевлян. И один из них закончился взятием ворот Бойко. На 36-й минуте грубо ошибся в своей штрафной Александр Караваев. Хавбек киевлян сбил оппонента, и судья не раздумывая указал на одиннадцатиметровый. Буквально через мгновение Ханс Ванакен выиграл битву характеров и уверенно переиграл Денис Бойко, мощно пробив в правый нижний угол.

Во втором тайме Динамо выглядело свежее, но бельгийцы не собирались сдаваться. В целом бельгийцы выглядели спокойно. Что касается Динамо, то оно старалось, но спасти матч не сумело. В итоге, минимальное поражение в Бельгии и все решится в ответном матче. Победить в два мяча через неделю - вполне реально.

Лига чемпионов. Третий Квалификационный раунд:

Брюгге (Бельгия) - Динамо (Украина) - 1:0 (1:0)

Брюгге: Миньоле; Дели; Мата; Митрович; Соболь; Ванакен; Вормер; Ритс; Тау; Бонавентуре (Схрейверс, 63); Окереке

Динамо: Бойко; Миколенко; Бурда; Кенджера; Кадар; Гармаш; Вербич (Де Пена, 64); Буяльский; Сидорчук; Караваев (Родригес, 46); Беседин (Цыганков, 46)

Гол: Ванакен (37, с пенальти)

Предупреждения: Дели (20); Бонавентуре (38) - Гармаш (40); Кенджера (44); Родригес (68); Сидорчук (79).

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