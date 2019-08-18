Тайсон признался в употреблении марихуаны

18 августа 2019, 09:26

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон не скрывает свое увлечение марихуаной.

Майк Тайсон
Майк Тайсон / REUTERS

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что ежемесячно тратит по 40 тысяч долларов на марихуану.

"Сколько выкуриваю за месяц? Примерно 40 тысяч долларов? Мы выкуриваем около 10 тонн сорняков на ранчо каждый месяц", - приводит слова Майка Тайсона Bleacher Report.

Отметим, что Майк Тайсон является ярым сторонником употребления марихуаны. В начале этого года он открыл плантацию в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях. Половину участка Тайсон отвел под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов. 

Напомним, недавно Майк Тайсон заявил, что не верит в перспективы Конора Макгрегора в бою-реванше с Хабибом Нурмагомедовым.

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