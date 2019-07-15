Макгрегор никогда не побьет Хабиба - Майк Тайсон

Майк Тайсон / REUTERS

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о возможном реванше Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

"Люди хотят увидеть их реванш, хотя Конор не сможет побить Хабиба. Он никогда этого не сделает.

Но люди собираются заплатить деньги, чтобы увидеть их реванш. Конор – гений промоушена. Это невозможно не признать, но шансов победить Хабиба у него нет", – заявил Тайсон журналистам.

Напомним, на UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Потом Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера Макгрегора, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами.