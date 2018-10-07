Нурмагомедов прокомментировал массовую драку после с боя Макгрегором

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова / Reuters

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

"Люди говорят, что я выпрыгнул из клетки и начал беспорядки. Но подождите - Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь. Прошу прощения у своего отца, который сейчас явно недоволен мной, извиняюсь перед Невадой и Лас-Вегасом", - цитирует Нурмагомедова "Коммерсантъ".

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.