После боя Нурмагомедов — Макгрегор произошла массовая драка, опубликовано видео

После боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором произошла массовая драка / Reuters

В американском Лас-Вегасе после боя в рамках турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) 229 смешанных боевых искусств (ММА) между обладателем пояса UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором произошла драка.

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Российский спортсмен выскочил, чтобы напасть на напарника противника Диллона Даниса.

Кроме того, члены команды Нурмагомедова — Зубайра Тухугов и Ислам Махачев — запрыгнули в октагон, чтобы напасть на уставшего Конора. В итоге Зубайра нанес удар первым, и Ислам Махачев нанес два удара со спины Конору в голову.

Хабиб покинул зал в сопровождении полиции. Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги.

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Пояс в руки чемпиону дали, но победу официально присудили.

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не вручил Хабибу Нурмагомедову пояс после боя с Конором МакГрегором.

"Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя", – сказал Уайт.

Позже менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов был арестован за удары Данису.

Арест Ризвана Магомедова / Скриншот

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. Таки образом, россиянин остался непобежденным, а ирландец потерпел второе поражение в UFC.