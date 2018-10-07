Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор: полное видео боя

Хабиб победил удушающим приемом / Reuters

Хабиб Нурмагомедов в рамках UFC 229 победил Конора МакГрегора удушающим приемом (удушение сзади) в четвертом раунде и защитил титул в легком весе.

Для ирландца это второе поражение в UFC: в 2016 году он проиграл первый бой Нэйту Диасу, но был сильнее в реванше.

Нурмагомедов продлил победную серию. У Хабиба 100-процентный рекорд в UFC: 11 побед и 0 поражений. Он единственный боец со 100-процентным рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков. За всю карьеру у Хабиба также нет ни одного поражения (27-0).

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После боя произошла драка: Нурмагомедов выскочил чтобы напасть на Диллона Даниса. Зубайра Тухугов и Ислам Махачев, члены команды Нурмагомедова, запрыгнули в октагон чтобы напасть на уставшего Конора. В итоге Зубайра нанес удар первым, и Ислам Махачев нанес два удара со спины Конору в голову.

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Также после боя за участие в драке был арестован менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.