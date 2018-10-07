Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор: полное видео боя

7 октября 2018, 08:43

Главный бой десятилетия завершился победой дагестанца и скандалом.

Хабиб победил удушающим приемом / Reuters

Хабиб Нурмагомедов в рамках UFC 229 победил Конора МакГрегора удушающим приемом (удушение сзади) в четвертом раунде и защитил титул в легком весе.

Для ирландца это второе поражение в UFC: в 2016 году он проиграл первый бой Нэйту Диасу, но был сильнее в реванше.

Нурмагомедов продлил победную серию. У Хабиба 100-процентный рекорд в UFC: 11 побед и 0 поражений.  Он единственный боец со 100-процентным рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков. За всю карьеру у Хабиба также нет ни одного поражения (27-0). 

После боя Нурмагомедов — Макгрегор произошла массовая драка, опубликовано видео

После боя произошла драка: Нурмагомедов выскочил чтобы напасть на Диллона Даниса. Зубайра Тухугов и Ислам Махачев, члены команды Нурмагомедова, запрыгнули в октагон чтобы напасть на уставшего Конора. В итоге Зубайра нанес удар первым, и Ислам Махачев нанес два удара со спины Конору в голову.

Хабиб vs Конор, Фергюсон vs Петис и другие: видео всех боев UFC 229

Также после боя за участие в драке был арестован менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.

  • Хабиб vs Конор Reuters
  • Хабиб vs Конор Reuters
  • Хабиб vs Конор Reuters
  • Хабиб vs Конор Reuters
  • Хабиб vs Конор Reuters

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:32
В Одессе расстреляли активиста "Автомайдана"
09:28
Нурмагомедов — Макгрегор: стали известны подробности массовой драки после боя Фото Видео
09:15
Хабиб vs Конор, Фергюсон vs Петис: видео всех боев UFC 229 Видео
09:07
Российский социолог раскрыл, что "убьет" Путина Видео
08:43
После боя Нурмагомедов — Макгрегор произошла массовая драка, опубликовано видео Фото Видео
08:43
Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор: полное видео боя Фото Видео
08:42
Под флагом "демократии": кто на самом деле управляет Украиной мнение
08:25
Стало известно, когда и где будут прощаться с Монсеррат Кабалье Видео
08:02
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора Фото Видео
07:42
В Кишиневе прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы: опубликованы фото с места трагедии
07:41
Тука оценил вероятность аннексии Крыма Турцией
07:11
Стал известен план Нурмагомедова в бою против Макгрегора Видео
07:10
Поздравления с Днем учителя-2018 прикольные и короткие Фото Видео
06:53
На пороге хаоса: Кремль закладывает бомбу, которая взорвет Россию мнение
06:36
Путина ждет судьба "Курска": астролог составил гороскоп для хозяина Кремля
06:15
"Над "ДНР" сгущаются зловещие тучи": в Сети потешаются над очередным спичем "Черного Ленина" Видео
05:46
"Ослепительно!": Катя Осадчая покорила сеть блестящим нарядом Видео
05:10
Дело Роналду об изнасиловании: футболист рассказал о сговоре "Реала"
04:32
Под Киевом парень устроил танцы на авто, опубликовано видео 18+ Видео
03:55
Эксперт назвал три главные проблемы украинцев и объяснил, как их решить
03:43
"Работает на раскол": политолог назвал главную проблему языковой темы в Украине
03:01
"Игроки позорятся": эксперт назвал проблему "Динамо" Видео
02:21
Отец Нурмагомедова рассказал о завершении карьеры сына
01:47
"Артисты – свободные люди": певец Винник рассказал об участии в политической агитации
01:24
"Зубастики атакуют": Брежнева поделилась снимком с сестрами-двойняшками
00:56
Ученые обнаружили в запахе вина противораковые вещества
00:32
Ринг-герл поединка Хабиб – Макгрегор: что красотки публикуют в Instagram
00:07
Тука озвучил сценарий примирения "братских народов" Украины и России
06 октября, суббота
23:39
В Госдуме назвали идею лишить артистов госнаград русофобией
23:12
Климкин похвастался, как перевоспитал СМИ писать название Киева
22:43
На выборах в парламент Латвии лидирует пророссийская партия
22:21
Наслаждаемся бабьим летом: синоптики порадовали прогнозом погоды на воскресенье Видео
22:12
В Германии второе судно начало прокладывать "Северный поток-2"
21:56
В Украину прибыли военные самолеты США
21:38
Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор: прямая видеотрансляция боя года Видео
21:35
"Будут считать предателем". Певец Винник высказал позицию о выступлениях в России
21:34
Потерял паспорт и не выходит на связь: в Китае загадочно исчез украинский спортсмен
21:04
В "ДНР" пророссийский кандидат выбросил Губарева из предвыборной гонки
20:54
"От здоровья мало что осталось": родные Сенцова рассказали, почему он выбрал попытку выжить Видео
20:23
В парламенте предложили лишить наград российских и украинских певцов
20:20
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: время боя и где смотреть в Украине Видео
19:55
Украина станет участником крупнейших военных учений НАТО
19:49
Глава Еврокомиссии заявил о том, что не готов к ссоре с Россией
19:20
Грузинская церковь сделала заявление по автокефалии для УПЦ Видео
19:05
В ГФС назвали число украинцев, получающих зарплаты в конвертах Видео
18:48
В Черном море Россия уничтожит украинские корабли "за два часа" – Тука
18:14
Монсеррат Кабалье: биография Видео
18:12
На Азове нужно срочно ввести международную мониторинговую миссию – Яценюк
17:57
Двойное гражданство: Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт
17:50
Клых написал Сенцову письмо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять