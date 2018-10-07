Хабиб vs Конор, Фергюсон vs Петис: видео всех боев UFC 229

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир промоушена.
В рамках турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) 229 смешанных боевых искусств (ММА) обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.
Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача);
Доминик Рейес победил Овинса Сен-Прю единогласным решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
Деррик Льюис победил Александра Волкова нокаутом в третьем раунде (удары руками);
Мишель Уотерсон победила Фелис Херриг единогласным решением судей (30-26, 29-28, 30-27).