Стал известен план Нурмагомедова в бою против Макгрегора

Россиянину нужно двигаться в сторону, передняя рука может бить или убирать, проходить в корпус, отметил его тренер.
План боя российского бойца смешанного стиля (ММА), обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора — высочайший прессинг с защитой.
Россиянину никоим образом в первом раунде нельзя проходить в ноги, рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов на пресс-конференции в Махачкале, пишет ТАСС.
"План боя — высочайший прессинг, высочайший прессинг с защитой. Двигаться в сторону, передняя рука может бить или убирать, проходить в корпус… Корпус, прижимать, прессинг, работать, вот 30% плана", — заявил наставник.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в американском Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене" в рамках турнира UFC 229, спортсмены поборются за титул чемпиона в легком весе.