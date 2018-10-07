Стал известен план Нурмагомедова в бою против Макгрегора

План боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора — высочайший прессинг с защитой, сообщил тренер россиянина / GettyImages

План боя российского бойца смешанного стиля (ММА), обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора — высочайший прессинг с защитой.

Россиянину никоим образом в первом раунде нельзя проходить в ноги, рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов на пресс-конференции в Махачкале, пишет ТАСС.

"План боя — высочайший прессинг, высочайший прессинг с защитой. Двигаться в сторону, передняя рука может бить или убирать, проходить в корпус… Корпус, прижимать, прессинг, работать, вот 30% плана", — заявил наставник.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в американском Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл-арене" в рамках турнира UFC 229, спортсмены поборются за титул чемпиона в легком весе.